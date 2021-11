Kelly Family geht auf Kreuzfahrt – Fans müssen jetzt ganz stark sein

Die Kelly Family sticht in See! Richtig, die musikalische Großfamilie hat offenbar die Kreuzfahrt für sich entdeckt – und will im kommenden Jahr mit dem Tui-Schiff „Mein Schiff 6“ den sicheren Hafen verlassen.

Wer jetzt aber denkt, die Kelly Family macht schlichtweg Kreuzfahrt-Urlaub, der irrt. Die berühmte Familie plant darauf eine Konzertreise, wie unser Partnerportal „Moin“ berichtet. Doch es gibt einen Haken.

Kelly Family macht bei Kreuzfahrt mit – bitter für Fans

Eigentlich sollte es für Fans im Rahmen der „The Kelly Family Cruise“ schon 2020 auf hohe See gehen. Für ihre Anhänger sollte es eine einmalige musikalische Reise werden. Doch aufgrund der Corona-Pandemie musste die Fahrt abgesagt werden.

Das ist die „Kelly Family“:

Die „Kelly Family“ hat sich 1974 gegründet

Die Band besteht aus Mitgliedern der irischen Familie Kelly

Die Karriere der „Kelly Family“ begann als Straßenmusikanten

1979 bekam die Band ihren ersten Plattenvertrag

Der große Durchbruch erfolgte 1994 mit dem Album „Over the Hump“

25 Jahre später gingen die „Kelly Family“ auf Jubiläumstour

Der größte Song der Band ist „An Angel“

Eine Ersatz-Kreuzfahrt der „The Kelly Family Cruise“ gibt es jetzt eben auf der „Mein Schiff 6“.

Das ist die Reiseroute:

Kiel – Kopenhagen – Göteborg – Seetag – Hamburg

Einziger Haken für Fans: Nur diejenigen, die bereits die erste Reise gebucht hatten, können bei der anstehen am 14. September 2022 dabei sein. Für alle anderen gibt es keine Bordkarten mehr.

