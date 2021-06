„Kelly Family“: Angelo Kelly macht es offiziell – „Habe eine schlechte Nachricht“

Das wird den Fans von Angelo Kelly gar nicht gefallen.

Der „Kelly Family“-Star hat es momentan alles andere als leicht! Zuerst verlor er seine Schwester Barby Kelly nach kurzer Krankheit. Jetzt folgt der nächste Schlag für „Kelly Family“-Star Angelo Kelly. Wenn auch „nur“ musikalisch.

„Kelly Family“: Angelo Kelly hat traurige Nachricht für die Fans

Auf Instagram macht es der 39-Jährige nun öffentlich. Traurig verkündet er in einer Videobotschaft.

„Ihr Lieben, ich habe leider eine schlechte Nachricht. Wir müssen leider die Sommertour auf nächsten Sommer verschieben. Wir haben versucht, solange wie möglich noch dran festzuhalten, und ein paar Shows waren schon verschoben.“

Kelly Family-Star Angelo Kelly. Foto: IMAGO / Andreas Gora

Er hätte noch mal mit allen Veranstaltern gesprochen, aber es sei momentan nicht möglich. „Die Restriktion, das, was die Politiker sagen, ändert sich alle zwei Tage. Das ist einfach momentan nicht machbar so“, so Angelo Kelly weiter.

----------------------------------------

Das ist die Kelly Family:

Die Kelly Family hat sich 1974 gegründet

Die Band besteht aus Mitgliedern der Familie Kelly

Die Familie hat irische Wurzeln

Die Familie begann ihre Karriere als Straßenmusikanten

1979 bekam die Kelly Family ihren ersten Plattenvertrag

Der Durchbruch erfolgte dann 1994 mit dem Album „Over the Hump“

25 Jahre später starteten sie ihre große Jubiläumstour

----------------------------------------

Angelo Kelly: Wichtige Nachricht zu bestehenden Konzert-Tickets

Für die meisten Shows seiner „Irish Summer Tour“ gebe es bereits neue Termine. Doch der „Kelly Family“-Star muss seine Fans aus Fulda enttäuschen. „Fulda ist leider komplett abgesagt, weil wir da nächstes Jahr mit dem Veranstalter keinen passenden Termin finden. Die Tickets können zurückerstattet werden.“

Das gilt übrigens auch für alle anderen Ticketinhaber, die an den neuen Tagen nicht können.

Der Musiker ist wegen der ganzen Sache gerade mehr als gefrustet: „Das ist die vierte Tour seit März letzten Jahres, die ich verschieben muss. Das ist einfach schrecklich.“

----------------------------------------

Immerhin einen Lichtblick gibt es von Angelo Kelly für dieses Jahr, wie er verrät: „Die Weihnachtstour steht noch im November/Dezember. Und wir hoffen, das bleibt so. Wir hoffen, dass das bis dahin wieder geht und man Großveranstaltungen machen darf.“

----------------

Das sind die neuen Konzert-Termine:

25.06.21 Ochtrup

(verlegt nach Rheine, neues Datum 27.08.2022)

(verlegt nach Rheine, neues Datum 27.08.2022) 26.06.21 Oelde

(neues Datum 09.07.2022)

(neues Datum 09.07.2022) 27.06.21 Leipzig

(neues Datum 10.07.2022)

(neues Datum 10.07.2022) 10.07.21 Bad Elster

(neues Datum 31.07.2022)

(neues Datum 31.07.2022) 16.07.21 Kulmbach - Plassenburg

(neues Datum 14.07.2022)

(neues Datum 14.07.2022) 17.07.21 Thale

(in Arbeit, Infos folgen)

(in Arbeit, Infos folgen) 24.07.21 Rathenow

(neues Datum 29.07.2022)

(neues Datum 29.07.2022) 31.07.21 Monheim

(neues Datum 13.08.2022)

(neues Datum 13.08.2022) 06.08.21 Burghausen

(neues Datum 05.08.2022)

(neues Datum 05.08.2022) 07.08.21 Greifswald

(neues Datum 30.07.2022)

(neues Datum 30.07.2022) 08.08.21 Wermsdorf

(in Arbeit, Infos folgen)

(in Arbeit, Infos folgen) 13.08.21 Fulda

(leider muss diese Show ersatzlos entfallen. Tickets werden erstattet

(leider muss diese Show ersatzlos entfallen. Tickets werden erstattet 14.08.21 (AT) Tulln

(neues Datum 06.08.2022)

(neues Datum 06.08.2022) 19.08.21 Rottweil

(neues Datum 18.08.2022)

(neues Datum 18.08.2022) 20.08.21 Stausee Kelbra

(neues Datum 21.08.2022)

(neues Datum 21.08.2022) 21.08.21 Lichterfeld

(neues Datum 20.08.2022)

------------------------

