„Kelly Family“: Angelo Kelly verrät in Weihnachtssendung – „Das war Horror“

In seiner Weihnachtssendung bei Vox hat Angelo Kelly eine Anekdote über seine Familie verraten.

Die „Kelly Family“ geht langsam, aber sicher in die nächste Generation über. Gemeinsam mit seinen fünf Kindern und Ehefrau Kira macht Angelo Kelly inzwischen eigene Sache.

Für das gemeinsame Weihnachtsalbum hat sich der „Kelly Family“-Star viel vorgenommen, wie er vor den „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“-Kameras beweist.

„Kelly Family“ bei „Goodbye Deutschland!“: Angelo Kelly verrät: „Das war Horror“

Die Vox-Produktion begleitet am Dienstag den „Kelly Family“-Star Angelo Kelly und seine Familie bei den Aufnahmen zu ihrem eigenen Weihnachtsalbum „Coming Home For Christmas“, welches am 27. November erschienen ist.

Dabei wird schnell klar: Wirklich jeder in dieser Familie scheint ein gnadenlos talentierter Sänger zu sein. Selbst der Kleinste, der fünfjährige William, zeigt auf der neuen Platte, was er drauf hat.

Das ist „Kelly Family“-Star Angelo Kelly:

Angelo Gabriele Kelly wurde am 23. Dezember 1981 in Pamplona (Spanien) geboren

Bekannt wurde Angelo als jüngstes Mitglied der Kelly Family

Der von ihm komponierten Song „I Can’t Help Myself“ war der erste Nummer-1-Hit in Deutschland der Kelly Family

2006 publizierte Angelo Kelly sein Solodebüt „I’m Ready“

Inzwischen musiziert er mit seiner eigenen Familie

Angelo Kelly hat eine Frau und fünf Kinder

Im November 2020 erschien sein neues Doppelalbum

„Kelly Family“: Das wünschen sich die Kinder von Angelo

Und auch Schwester Helen wird eine vielversprechende Zukunft vorausgesagt. „Sie will zwar Schneiderin werden, aber wenn sie später nicht singt, das wäre ein großer Verlust für alle da draußen“, so Angelo Kelly über seine 18-jährige Tochter.

Bei solch talentierten Kindern fällt es dem Musiker natürlich schwer, ihnen einen Wunsch auszuschlagen. Also wagt sich Angelo Kelly sogar an die schwierigsten Songs, um seinen Liebsten einen Weihnachtstraum zu erfüllen.

Weihnachtszeit bei Angelo Kelly: Das bedeutet normalerweise Auftritte, Reisen und Tourneen bis Heiligabend. Doch in diesem Jahr ist alles anders. Foto: TVNOW / Chris Bucanac

Die Kinder des Sängers sind demnach große Fans des Weihnachtsklassikers „Kevin – Allein zu Haus“. Das Lied „Carol of the Bells“, welches im Film zu hören ist, hat es dem Nachwuchs besonders angetan.

Vor dieser Aufnahme fürchtete sich die Familie

Also hat es sich die Familie zur Aufgabe gemacht, das Lied selbst einzusingen. Gar nicht so einfach, wie Angelo Kelly erklärt: „Die ersten paar Stunden, das war Horror. Keiner wusste, wo geht dieser Song hin. Das wird nichts. Ich sah es in den Gesichtern von allen, die dachten nur: 'Angelo, du spinnst.' Wir verschwenden hier einen ganzen Tag.“

Doch dann gab es plötzlich einen „magischen Moment“, wie Sohn Gabriel berichtet, und alles lief wie am Schnürchen. Das Ergebnis kann sich wirklich hören lassen und stellt eine spannende Neuinterpretation des Weihnachtssongs dar. „Unsere Version ist wahrscheinlich die rockigste. Ich glaube, so eine hat noch keiner gemacht“, behauptet Angelo Kelly.

Angelo Kelly zusammen mit seiner Familie. Foto: TVNOW / Chris Bucanac

„Goodbye Deutschland! Die Auswanderer – Irische Weihnachten mit Angelo Kelly“ llief am Montag, 8. Dezember, um 20.15 Uhr bei Vox. Die ganze Folge gibt es auch online in der TVNOW-Mediathek.