„Kelly Family“-Star Angelo Kelly verkündet freudige Neuigkeiten – Fans flippen aus „Yippie Yeah“

Tolle Nachrichten aus dem Hause Kelly! Angelo Kelly – der jüngste Star der Kelly Family, meldet sich zusammen mit seiner Familie bei Instagram zu Wort.

Nachdem der „Kelly Family“-Sänger Anfang des Monats noch mit traurigen Worten über die neuen coronabedingten Maßnahmen philosophierte, gibt es nun eine Überraschung für seine Fans.

„Kelly Family“-Star Angelo Kelly mit freudigen Neuigkeiten

Denn die müssen sich den 8. Dezember fett in ihrem Kalender anstreichen. Angelo Kelly verrät auf Instagram, was es kurz nach dem Nikolaus Neues von ihm zu sehen gibt: „Irische Weihnachten. Wir haben eine Christmas Spezialfolge für VOX gedreht und produziert“, verkündet der Musiker und steigert die Vorfreude noch weiter: „Es sind auch tolle Gäste dabei, wie die Ehrlich Brothers, Gil Ofarim, Joey Kelly und seine Familie. Das Ergebnis könnt Ihr am 08.12. um 20:15 h auf VOX sehen. Don't miss it!“

Das ist „Kelly Family“-Star Angelo Kelly:

Er wurde am 23. Dezember 1981 in Pamplona (Spanien) als Angelo Gabriele Kelly geboren

Bekannt wurde Angelo als jüngstes Mitglied der Kelly Family

Der von ihm komponierten Song „I Can’t Help Myself“ war der erste Nummer-1-Hit in Deutschland der Kelly Family

2006 publizierte Angelo Kelly sein Solodebüt „I’m Ready“.

Inzwischen musiziert er mit seiner eigenen Familie

Angelo Kelly hat eine Frau und fünf Kinder

Im November 2020 erscheint sein neues Doppelalbum

Angelo Kelly: „Kelly Family“-Star diesmal mit eigener Familie im TV

Schon während der „Kelly Family“-Hochphase stand der Sänger mit seiner Familie im Rahmen mehrerer Weihnachtsshows auf der Bühne. Die neu produzierte Sendung bei VOX dürfte demnach Routine für Angelo Kelly sein. Einziger Unterschied: Diesmal sind es nicht seine Geschwister Paddy, Maite, Patricia, Joey und Co., die bekannte Weihnachtssongs zum Besten geben, sondern seine eigene kleine Familie – seine Frau Kira sowie die fünf gemeinsamen Kinder.

Angelo Kelly tritt auch mit seiner eigenen Familie auf. Foto: imago images

Gast-Star Gil Ofarim freut sich bereits, ein Teil der Show sein dürfen, wie man seinen Smileys unter der Ankündigung entnehmen kann. Und auch die Fans sind bereits in großer Vorfreude:

„Coool mega danke“

„Da bin ich ja schon gespannt“

„Richtig toll! Da wird auf den 08.12. hingefiebert. Du bist ein Meister darin, uns Fans zu überraschen! Danke dafür!“

„Yippie yeah. ich freue mich total“

Nur elf Tage vor der TV-Ausstrahlung bekommen Angelo Kellys Fans schon einen ersten Vorgeschmack auf die Weihnachtssongs. Dann nämlich erscheint die neue Platte „Coming home for Christmas“. (jhe)