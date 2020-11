„Kelly Family“: Angelo Kelly über seine „verstreute“ Familie – HIER wird es keine Reunion geben

An Weihnachten rückt die ganze Familie zusammen. Auch bei „Kelly Family“-Star Angelo Kelly soll es zum Fest der Liebe besonders besinnlich werden.

Für die Feiertage bleiben Angelo und seine Familie extra in Deutschland – doch das habe nichts mit der berühmten „Kelly Family“ zu tun.

„Kelly Family“ ist „zu weit verstreut“, um zusammenzukommen

Weihnachten bei der „Kelly Family“: Das stellen sich die Fans besonders idyllisch vor. Vermutlich sitzen sie alle zusammen um den Baum herum oder an einem Kaminfeuer und singen die schönsten Weihnachtslieder.

So oder so ähnlich malen sich wahrscheinlich viele Menschen die Feiertage der Musikerfamilie aus, doch in Wirklichkeit sieht es ganz anders aus, wie Angelo Kelly nun gegenüber „Bild“ verrät.

Die „Kelly Family“ beim „internationalen Schlagerfest“ am 21. Oktober 2017 in Dortmund. Foto: imago images

In diesem Jahr wird die „Kelly Family“ zumindest kein gemeinsames Fest feiern. „Mein Teil der Familie ist zu weit verstreut, da wird’s an Weihnachten schwer, sich zu sehen“, erklärt der 38-Jährige.

Das ist Angelo Kelly:

Angelo Gabriele Kelly wurde am 23. Dezember 1981 in Pamplona (Spanien) geboren

Bekannt wurde Angelo als jüngstes Mitglied der „Kelly Family“

Der von ihm komponierten Song „I Can’t Help Myself“ war der erste Nummer-1-Hit in Deutschland der „Kelly Family“

2006 publizierte Angelo Kelly sein Solodebüt „I’m Ready“

Inzwischen musiziert er mit seiner eigenen Familie

Angelo Kelly hat eine Frau und fünf Kinder

Im November 2020 erscheint sein neues Doppelalbum

„Kelly Family“ feiert Weihnachten in Rostock

Deshalb sei Bruder Joey Kelly schon vor einigen Wochen mit seiner Familie bei Angelo und Ehefrau Kira zu Besuch gewesen. „Da haben wir quasi Weihnachten vorgefeiert“, erzählt Angelo Kelly.

Heiligabend wollen der Sänger, seine Frau und die fünf gemeinsamen Kinder bei Kiras Familie verbringen. Denn in ihrer Heimat Irland sei der Lockdown so streng, dass die Großeltern an Weihnachten alleine in Deutschland sitzen müssten. Zudem gehören Kiras Eltern zur Risikogruppe.

„Angelo Kelly & Family“ bei „Die Schlager des Jahres 2018“ in Suhl. Foto: imago images

„Da sind wir lieber bei ihnen an Weihnachten. Auch der Bruder meiner Frau versucht aus Dänemark zu kommen. Aber da ist auch noch unklar, ob das geht“, erzählt der Musiker. Bis Anfang Januar wollen die Sieben in Rostock bei Kiras Eltern verweilen.

Gottesdienst trotz Corona? Angelo Kelly glaubt fest daran

Am meisten freue sich Angelo Kelly während seines Besuchs in Deutschland auf den Gottesdienst an Heiligabend: „Der Kirchenbesuch gehört für uns zu jedem Heiligabend. Das ist sehr wichtig für uns. In Irland kann man momentan nicht in die Kirche. In Deutschland geht’s aktuell noch, je nachdem wo du gerade bist, mit Voranmeldungen oder Namen eintragen vor Ort.“

Vor Kurzem richtete Angelo Kelly ebenfalls sehr hoffnungsvolle Worte an seine Fans. Mehr dazu hier >>>