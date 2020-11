Angelo Kelly: „Kelly Family“-Star emotional – „Wird wieder etwas schwieriger“

Für Angelo Kelly sind es sehr emotionale Worte, die er nun an seine Fans richtet. Es sind Worte, die aufbauen sollen. Dabei wirkt der „Kelly Family“-Star sehr nachdenklich.

Auf seinem Instagram-Account versucht er, seinen Followern Mut zu machen. Gerade jetzt da es aufgrund der steigenden Corona-Infektionszahlen deutschlandweit neue Maßnahmen gibt.

Angelo Kelly macht dazu eine Videoansprache auf Social Media und wirkt darin selbst mehr oder weniger fassungslos.

„Kelly Family“-Star Angelo Kelly fassungslos

„Hallo ihr Lieben. Ab morgen wird das Leben wieder etwas schwieriger für alle. Irgendwie können wir es auch noch nicht fassen“, beginnt der einstige „Kelly Family“-Sänger seine Worte bei Instagram. Und weiter: „Aber mir ist sehr sehr wichtig, euch mitzuteilen, dass ihr bitte stark bleiben sollt. Kopf hoch. Ich glaube, einige leiden auch an Depressionen. Das macht allen irgendwie zu schaffen.“

+++ „Kelly Family“: Traurige Worte – Star Maite Kelly ganz emotional +++

---------------------

Das ist „Kelly Family“-Star Angelo Kelly:

Er wurde am 23. Dezember 1981 in Pamplona (Spanien) als Angelo Gabriele Kelly geboren

Bekannt wurde Angelo als jüngstes Mitglied der Kelly Family

Der von ihm komponierten Song „I Can’t Help Myself“ war der erste Nummer-1-Hit in Deutschland der Kelly Family

2006 publizierte Angelo Kelly sein Solodebüt „I’m Ready“.

Inzwischen musiziert er mit seiner eigenen Familie

Angelo Kelly hat eine Frau und fünf Kinder

Im November 2020 erscheint sein neues Doppelalbum

---------------------

Seinen Followern persönlich noch mal Kraft zu geben, ist Angelo Kelly sehr wichtig, denn „ihr seid für uns nicht nur Fans, ihr seid für uns Familie, Freunde. Und deshalb bleibt stark diese Zeit. Kommt gut durch“, so der 38-Jährige.

Seit Montag gelten hierzulande verschärfte Kontaktbeschränkungen. Darüber hinaus mussten Gastronomie-Betriebe und Kneipen erneut schließen, ebenso Freizeit- und Kultureinrichtungen.

Angelo Kellymacht seinen Fans Mut. Foto: Imago Images

---------------------

Mehr zur „Kelly Family“:

„Kelly Family“-Star Angelo Kelly macht große Ankündigung – es betrifft seine ganze Familie: „Breaking News!“

„Kelly Family“: Traurige Worte – Star Maite Kelly ganz emotional

„Kelly Family“-Star Angelo Kelly tief traurig – „Wir vermissen es so sehr“

---------------------

Angelo Kelly: „Kelly Family“-Star hat Überraschung

Die Kelly family gemeinsam auf der Bühne. Foto: imago images / Sven Simon

Um ihnen die kommende Zeit zu verschönern, hat „Kelly Family“-Star Angelo Kelly deshalb eine Überraschung für seine Fans. „Falls ihr es noch nicht gehört habt, wir haben von der Weihnachtsplatte ‘Coming home for Christmas‘ seit gestern Hörproben. Eine Minute pro Song. Vielleicht wollt ihr da mal reinhören. Da kommt ihr vielleicht auf andere Gedanken und habt etwas, worauf ihr euch freuen könnt für die Adventszeit.“

>> Hier kannst du das ganze Video von Angelo Kelly zu den Corona-Maßnahmen sehen >>>

Rund dreieinhalb Wochen können die Anhänger der Musikerfamilie nun vorab in die neuen Weihnachtssongs reinhören. Das neue Doppelalbum „Coming home for Christmas“ erscheint aller Voraussicht nach am 27. November.

Angelo Kellys Schwester Maite Kelly ist seit diesem Jahr das neue Jury-Gesicht bei DSDS. Was sie jetzt am Flughafen in Griechenland erlebt hat, kann sie immer noch nicht glauben. Hier mehr >>>

(jhe)