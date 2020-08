„Kelly Family“-Star Angelo Kelly: Tolle Verkündung mit Ehefrau Kira – „Wir sind...“

Für Angelo Kelly gehört die Musik zum Leben wie die Luft zum Atmen. Der Sänger begleitete seine musizierende Familie – die Kelly Family – bereits im Babyalter auf die Bühnen. Jetzt, wo er mit seiner Frau Kira und den fünf Kindern eine eigene Familie hat, lebt er den Musik-Traum im kleinen Rahmen weiter.

Auf Instagram gewähren Angelo Kelly und seine Ehefrau nun Einblicke in ihr Leben in Irland. Und sie verkünden tolle Neuigkeiten.

Angelo Kelly: Tolle Verkündung mit seiner Ehefrau Kira

Auf einer Decke liegend sieht man den 38-Jährigen mit seiner Liebsten in der Natur. Sie genießen die Stille und Zweisamkeit. „Auch bei uns ist wunderschönes Wetter hier in Irland. Ich hoffe, ihr könnt das auch ein bisschen genießen, wir tun das auch“, lässt Angelo Kelly verlauten. Seine Frau Kira schreibt weitere Songs, Angelo erklärt derweil:

„Wir möchten uns sehr sehr bedanken, wir sind heute zwölf Wochen, also drei Monate in den Album-Charts mit ‚Coming Home‘. Und das ist nicht selbstverständlich. Das ist wirklich ganz ganz große Klasse. Wir sind sehr dankbar und freuen uns, dass so viele Menschen das Album mögen. Dass ihr das auch immer schön weitererzählt, es empfehlt.“

Angelo Kelly mit seiner eigenen Familie. Foto: imago images

--------------------

Das ist „Kelly Family“-Star Angelo Kelly:

Er wurde am 23. Dezember 1981 in Pamplona (Spanien) als Angelo Gabriele Kelly geboren

Bekannt wurde Angelo als jüngstes Mitglied der Kelly Family

Der von ihm komponierten Song I Can’t Help Myself war der erste Nummer-1-Hit in Deutschland der Kelly Family

2006 publizierte Angelo Kelly sein Solodebüt I’m Ready.

Inzwischen musiziert er mit seiner eigenen Familie

Angelo Kelly hat eine Frau und fünf Kinder

--------------------

Das Album von „Angelo Kelly & Family“ ist bereits seit Mai im Handel. Auf der Bühne performen konnten Angelo und seine Entourage aufgrund von Corona allerdings nicht.

Angelo Kelly: Keine Chance auf Präsenz

„So viel präsent waren wir nicht, wir konnten nicht die ganze Zeit in Deutschland sein, keine Sommertour, aber schön, dass unsere Musik viele Menschen erreicht“, erzählt „Kelly Family“-Star Angelo weiter.

Für den Sänger hat die neue Musik eine ganz besondere Bedeutung, denn es strahle etwas Heimisches aus, wie er unlängst in einer Pressemitteilung verriet. Sie seien schon immer eine Familienband gewesen, die einfach nur Musik macht und nicht „ ständig am Computer schaut, welches Sample gerade gut zum Song passen würde.“

Ja einmal Familienband, immer Familienband. Nicht umsonst wurde er mit der Kelly Family zu einem musikalischen Phänomen der 90er.