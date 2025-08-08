Kelley Mack ist tot – „The Walking Dead“-Star stirbt im Alter von 33 Jahren

Traurige Nachrichten aus Hollywood! Schauspielerin Kelley Mack stirbt im Alter von 33 Jahren. Sie wurde bekannt durch ihre Rolle der Addy in der weltweit erfolgreichen Serie „The Walking Dead“.

Am Dienstagabend (5. August) teilte die Familie mit, dass Kelley Mack den Kampf gegen den Krebs verloren hat. Die Schauspielerin ist nur 33 Jahre alt geworden. Fans auf der ganzen Welt trauern nun um die „The Walking Dead“-Darstellerin.

Kelley Mack ist tot

Treue Fans der Serie „The Walking Dead“ werden sich gut an Kelley Mack erinnern können. Der Schauspielerin gelang 2018 in Staffel neun der Durchbruch. In der Rolle der „Addy“ kämpft sie an der Seite der anderen Charakteren gegen die fiesen Zombies.

Und auch im wahren Leben führte sie den Kampf gegen den Krebs, den sie nun verloren hat. Das bestätigt ihre Familie am Dienstag (5. August) in den sozialen Netzwerken. „Mit unauslöschlicher Traurigkeit verkünden wir das Ableben unserer lieben Kelley. So ein helles, glühendes Licht ist ins Jenseits übergegangen, wo wir alle irgendwann hingehen müssen. Kelley ist am Samstagabend friedlich im Beisein ihrer liebenden Mutter Kristen und ihrer standhaften Tante Karen verstorben“, heißt es.

Fans trauern um Kelley Mack

Binnen weniger Stunden sammeln sich tausende Kommentare, in denen Fans aus der ganzen Welt Abschied von der Schauspielerin nehmen. „Das ist so schockierend und herzzerreißend. Kelley war so eine wunderschöne Seele und ein riesiges Talent. Und ein totaler knallhart. Was für ein unglaublicher Verlust für die Welt“, schreibt ein Instagram-Nutzer beispielsweise.

Ein anderer kommentiert: „Sie hatte so viel vor sich. Ich kannte sie ehrlich nicht, aber ich fühle mit ihrer Familie und ihren Freund, Fans, die sie kannten, viel zu früh gegangen sind.“