Keanu Reeves: US-Star wird von Frau bedrängt

Unangenehmer Zwischenfall für Schauspieler Keanu Reeves (60): Nach einer Veranstaltung in New York wird der Hollywood-Star von einer Frau bedrängt, die offenbar besessen von ihm ist. Während der Schauspieler gerade in einen SUV steigt und die Tür bereits zufällt, drängt sich die Frau nach vorn, ruft laut seinen Namen und schreit schließlich: „Keanu, es ist deine göttliche Frau!“ Sofort greifen Sicherheitskräfte ein und versuchen, die Situation unter Kontrolle zu bringen.

Doch die Unbekannte lässt nicht locker. Obwohl Reeves längst im Wagen sitzt, versucht sie erneut, an ihn heranzukommen. Sie reißt an der hinteren Beifahrertür des SUVs, während das Fahrzeug bereits anrollt. Dabei wird sie von Sicherheitsleuten festgehalten, es entsteht eine Rangelei, und die Frau landet schließlich unsanft auf dem Boden. Anschließend steht sie auf und läuft dem davonfahrenden Auto hinterher – mitten auf der Straße.

Fans sind entsetzt über das Verhalten der Frau

Ein Video des Vorfalls verbreitet sich inzwischen rasant in den sozialen Medien. Viele Nutzer zeigen sich schockiert über die Situation und die offensichtliche Belästigung des Schauspielers. „Man sieht, wie sehr es ihm unangenehm ist, berühmt zu sein“, schreibt eine Userin. Andere kommentieren mit Sorge: „Ich werde nie verstehen, wie man so von einem Menschen besessen sein kann.“ Auch über das harte Eingreifen der Security wird diskutiert – einige loben das schnelle Handeln, andere empfinden es als zu ruppig. Das berichtet auch „Watson„.

Keanu Reeves selbst bleibt während des gesamten Vorfalls ruhig und vermeidet jede Eskalation. Für den sonst so bescheidenen Star ist die Begegnung ein weiterer Beweis dafür, wie schmal der Grat zwischen Bewunderung und Obsession sein kann.

Keanu Reeves ist längst glücklich vergeben

Privat hat der Schauspieler längst sein Glück gefunden. Seit 2019 ist Keanu Reeves mit der Künstlerin Alexandra Grant (51) liiert. Das Paar führt eine harmonische, zurückgezogene Beziehung fernab des Hollywood-Trubels. Eine Ehe steht bislang nicht im Raum – beide genießen ihr ruhiges Leben abseits der Öffentlichkeit.

Nach dem Vorfall dürfte Reeves einmal mehr froh sein, in Grant eine Partnerin zu haben, die ihm Stabilität und Normalität bietet. Die beunruhigende Begegnung zeigt jedoch, wie gefährlich es werden kann, wenn Fanliebe in Besessenheit umschlägt – selbst für einen so geerdeten Star wie Keanu Reeves.