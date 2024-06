Katy Karrenbauer erleidet Schlaganfall: Auf DIESE Anzeichen solltest du achten

Katy Karrenbauer fühlt sich vor der Kamera pudelwohl und überzeugte Zuschauer mit ihrem Wirken in beinahe unzähligen Serien, Kinofilmen und Reality-TV-Formaten. Größere Bekanntheit erlangte sie durch eine Rolle in der RTL-Serie „Hinter Gittern“. Am Samstag (1. Juni) wurde dann plötzlich bekannt, dass die Schauspielerin einen leichten Schlaganfall erlitten hatte.

Mit einer Operation konnte die Halsschlagader des Fernsehstars wieder funktionsfähig gemacht werden, Katy Karrenbauer erholt sich langsam von den Strapazen. Doch welche Anzeichen können auf die akute Erkrankung hinweisen?

Katy Karrenbauer möchte aufklären

Es begann mit einem Taubheitsgefühl in der Hand und im Unterarm und endete auf dem OP-Tisch. Zunächst nahm Katy Karrenbauer ihre Symptome nicht ernst, dachte zwar kurz an einen möglichen Schlaganfall, schob diesen Gedanken dann jedoch wieder zur Seite. Erst als sie ihren an Demenz erkrankten Vater nach einem Sturz ins Krankenhaus brachte, rieten ihr die Ärzte dazu, sich untersuchen zu lassen.

Heraus kam, dass die linke Halsschlagader des Fernsehstars zu 50 Prozent verkalkt war. Die rechte Halsschlagader ist sogar zu 80 Prozent verkalkt. Sobald sich Katy Karrenbauer von dem ersten Eingriff erholt hat, wird auch die rechte Seite ihres Halses operiert werden. Die Schauspielerin wird vermutlich wieder ganz gesund werden. Wäre der Schlaganfall zu spät erkannt worden, hätte das jedoch ganz anders ausgehen können.

Diese Symptome sind Alarmzeichen

Doch welche Symptome verursacht ein Schlaganfall und wie kann man diesen bei sich oder seinen Mitmenschen schnell erkennen? Die „Deutsche Schlaganfall-Hilfe“ führt den sogenannten FAST-Test an, der bei der frühen Erkennung von Symptomen helfen soll. Wenn der Verdacht auf einen Schlaganfall besteht, sollten folgende Anzeichen geprüft werden:

F ace: Bitte die Person darum, zu lächeln. Hängt ein Mundwinkel herab, könnte das auf eine halbseitige Lähmung hinweisen.

ace: Bitte die Person darum, zu lächeln. Hängt ein Mundwinkel herab, könnte das auf eine halbseitige Lähmung hinweisen. A rms: Bitte die Person darum, die Arme nach vorne zu strecken, die Handflächen zeigen nach oben. Wenn eine Lähmung besteht, sinkt ein Arm ab oder dreht sich.

rms: Bitte die Person darum, die Arme nach vorne zu strecken, die Handflächen zeigen nach oben. Wenn eine Lähmung besteht, sinkt ein Arm ab oder dreht sich. S peech: Bitte die Person darum, einen vollständigen Satz zu sagen. Achte darauf, ob die Person dazu in der Lage ist oder die Sprache verwaschen klingt.

peech: Bitte die Person darum, einen vollständigen Satz zu sagen. Achte darauf, ob die Person dazu in der Lage ist oder die Sprache verwaschen klingt. Time: Falls Symptome bestehen, wähle sofort die Nummer 112. Je weniger Zeit verloren geht, desto besser.

Werden diese Alarmsignale erkannt, steht einer schnellen Behandlung des potenziellen Schlaganfalls nichts mehr im Weg. Katy Karrenbauer hatte durch den Krankenhausaufenthalt ihres Vaters also Glück im Unglück.

Katy Karrenbauer ist es ausgesprochen wichtig, mit ihrer Geschichte über das Thema Schlaganfall aufzuklären. Die Schauspielerin wird sich nun erst einmal von der Schreckensdiagnose erholen.