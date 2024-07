Katy Karrenbauer wieder auf dem OP-Tisch – „Ich muss da jetzt durch“

Neben den Schreckensmeldungen um Fernsehstar Heinz Hoenig hat auch ein weiterer Fernsehstar mit ernstzunehmenden Erkrankungen zu kämpfen. „Hinter Gittern„-Star Katy Karrenbauer erlitt vor einem Monat einen leichten Schlaganfall und musste an der linken Halsschlagader operiert werden.

Nur kurze Zeit später stand fest, dass auch die rechte Halsschlagader der Schauspielerin stark verkalkt war und operiert werden musste. Da der Eingriff so schnell wie möglich stattfinden sollte, legte sich Katy Karrenbauer nun erneut unters Messer.

Katy Karrenbauer liegt auf der Intensivstation

Katy Karrenbauer hat den zweiten riskanten Eingriff an ihrem Hals gut überstanden. Über diese Nachrichten werden sich sicherlich alle Fans der Schauspielerin freuen. Wie die Zeitung „Bild“ berichtet, liegt die 61-Jährige auf der Intensivstation eines Berliner Krankenhauses und zeigt sich nun zuversichtlich. Sogar ein gemeinsames Foto mit dem behandelnden Arzt teilt der Fernsehstar mit seinen Fans.

Katy Karrenbauer ist einfach nur erleichtert darüber, dass sie auch die zweite Operation gut überstanden hat. Die Schauspielerin erzählt der „Bild“: „Die OP ist gut verlaufen und ab jetzt gibt es kein Schlaganfall-Risiko mehr für mich. Ich habe für mich beschlossen: Alles wird gut! Ich bin froh, dass ich nicht gekniffen und auch diese zweite Operation hinter mich gebracht habe. Ab jetzt geht es nur noch bergauf!“ Das größte Risiko scheint nun überwunden zu sein.

Doch auch die erste Wunde von der Operation an der linken Halsschlagader ist noch nicht ganz verheilt. Katy Karrenbauer erklärt: „Da wurden alle Nerven durchtrennt und das fühlt sich auch manchmal so an. Aber ich muss da jetzt durch, weil ich schon bald wieder arbeiten will.“ Die Schauspielerin fühlt sich in der Berliner Klinik bestens aufgehoben und vertraut dem Ärzteteam voll und ganz.

In Zukunft möchte der Fernsehstar mehr auf seine Gesundheit achten. Auch das Rauchen von Zigaretten möchte Katy Karrenbauer reduzieren. Die Schauspielerin ist sich sicher: „Ich habe großes Glück gehabt, dass ich meine Erkrankung überstanden habe, weil sie rechtzeitig erkannt wurde.“ Bei einem Schlaganfall kommt es nämlich auf eine schnelle Behandlung an.

Nach der überstandenen Operation kann sich Katy Karrenbauer nun voll und ganz auf ihre Genesung konzentrieren. Das Risiko für einen weiteren Schlaganfall ist nach den beiden Eingriffen gering.