Trauer im britischen Könighaus – Katharine von Kent ist tot

Traurige Nachrichten von den britischen Royals! Die Herzogin von Kent, Katharine, ist am 5. September 2025 im Alter von 92 Jahren gestorben. Die Meldung kam von den Royals persönlich.

Die Todesmeldung wurde auf der offiziellen Instagram-Seite der Royal Family veröffentlicht. Neben den Angehörigen von Katharine von Kent trauern auch zahlreiche Royals-Fans um sie.

Katherine von Kent ist tot

„Mit tiefer Trauer verkündet der Buckingham Palace den Tod Ihrer Königlichen Hoheit, der Herzogin von Kent. Ihre Königliche Hoheit ist letzte Nacht friedlich im Kensington Palace verstorben, umgeben von ihrer Familie“, heißt es in dem Statement der Royals.

Weiter noch: „Der König und die Königin und alle Mitglieder der königlichen Familie schließen sich dem Herzog von Kent, seinen Kindern und Enkelkindern an, um ihren Verlust zu trauern und erinnern sich an die lebenslange Hingabe der Herzogin für alle Organisationen, mit denen sie verbunden war, an ihre Leidenschaft für Musik und ihre Empathie für junge Menschen.“

Royals-Fans in Trauer

Die Nachricht trifft zahlreiche Royals-Fans weltweit. In den Kommentaren teilen sie emotionale Worte des Abschieds. „Die alte Garde verlässt uns langsam eins nach dem anderen. So eine Generation wie sie werden wir nie wieder sehen. Möge sie in ewigem Frieden ruhen“, schreibt ein Instagram-Nutzer beispielsweise.

Ein anderer kommentiert: „Das ist so traurige Nachrichten, sie war der Inbegriff von Stil und Gnade, so eine herzliche liebe Frau, Gedanken und Gebete sind bei ihrer Familie.“ „Sehr traurige Nachrichten, ich habe die Herzogin von Kent immer bewundert, sie hat hart für ihre Wohltätigkeitsorganisationen gearbeitet und kam immer als bescheiden und freundlich rüber. Meine Gedanken sind in dieser traurigen Zeit bei ihrer Familie“, schreibt ein Dritter.