Katharina Böhm: Kurz nach „Die Chefin“ ist es offiziell

„Der Schuss aus der Gaspistole hatte die Halsschlagader der 19-Jährigen zerrissen. Anja Strate war sofort tot. In ihrem Rucksack findet Vera Lanz‘ Team 9000 Euro sowie Spuren von Ketamin.“ Das klingt nicht nur dramatisch, es war auch dramatisch, was Schauspielerin Katharina Böhm und ihr Team in der neuen Episode der ZDF-Krimireihe „Die Chefin“ am Freitagabend (3. Januar 2025) verkörpern durften. Ein harter Krimi. Ein Krimi ganz nach dem Geschmack der Zuschauer.

Wieder einmal überzeugte Katharina Böhm in der Rolle der Vera Lanz, wieder einmal wollten Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zusehen, krönten Katharina Böhm damit ganz offiziell zur Quoten-Königin am Freitagabend. 6,05 Millionen Menschen hatten laut den Informationen des Branchenportals „DWDL“ um 20.15 Uhr im Gesamtpublikum eingeschaltet (ein Marktanteil von 23,5 Prozent). Damit verdrängte Böhm nicht nur die ARD-„Tagesschau“, sondern auch die ZDF-Krimiserie „SOKO Leipzig“ auf die hinteren Plätze.

Quotensieg für Katharina Böhm und „Die Chefin“

Abgeschlagen auch die ARD-Filmreihe über den Jeans-Pionier Levi Strauss, mit Vincent Redetzki in der Rolle des fränkischen Stoffhändlers Levi Strauss. Gerade einmal 3,95 Millionen Menschen wollten die erste Folge um 20.15 Uhr einschalten. Die vierte Episode der Reihe um 22.30 Uhr konnte immerhin noch 4,38 Millionen Menschen vor die Bildschirme locken.

Bei den jungen Zuschauern war es wieder einmal die Darts-Weltmeisterschaft auf Sport 1, die die Massen fesselte. 1,24 Millionen Menschen schalteten bei den Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren ein. Bescherten dem Finale zwischen Wunderkind Luke Littler und Darts-Legende Michael van Gerwen einen Marktanteil von starken 23,3 Prozent. Weltmeister wurde übrigens Littler mit 7:3.

Katharina Böhm und „Die Chefin“ konnten immerhin noch 0,36 Millionen Menschen der jungen Zielgruppe zum Zusehen bewegen. Eine Quote von 6,9 Prozent.