Aus für Kate und William – es ist das Ende einer Ära

Kate Middleton und Prinz William stehen vor einer großen Veränderung. Nach Jahren in ihrem bisherigen Zuhause zieht das Thronfolgerpaar mit seinen Kindern in eine neue Residenz. Die Entscheidung markiert einen Wendepunkt für die Familie Wales.

Der Umzug fällt in eine Zeit, in der das Paar bereits einige schwere Monate hinter sich hat. Mit dem Ortswechsel wollen Kate und William offenbar ein neues Kapitel beginnen. Es ist das Aus ihres bisherigen Lebens.

Kate und William ziehen in die Forest Lodge

„Prinz William und seine Frau Prinzessin Kate, beide 43, ziehen um“, bestätigte ein Sprecher des Kensington-Palasts gegenüber der britischen Nachrichtenagentur PA. Die Familie verlässt das bisherige Adelaide Cottage und zieht innerhalb des Geländes von Schloss Windsor in die Forest Lodge. Dieser Umzug markiert das Ende einer Ära: Schließlich war das Domizil das erste Liebesnest von Kate und William. Hier bekamen sie ihre Kinder, teilten alle Erinnerungen.

+++ Flitterwochen wie Kate & William – dieser Luxus kostet 3.500 Euro die Nacht +++



Die britische Zeitung „The Sun“ berichtet, dass die Familie mit dem Umzug auch einen „Neuanfang“ verbinde. Während ihrer Zeit in Adelaide Cottage starb Königin Elizabeth, außerdem wurden bei Kate und König Charles schwere Erkrankungen bekannt. Das neue Zuhause soll richtig pompös werden. Es bietet acht Schlafzimmer und gilt als deutlich repräsentativer. Adelaide Cottage war zwar elegant, aber vergleichsweise bescheiden. Kate und William wollen in der Forest Lodge dennoch weiterhin ohne Personal leben. Die Renovierung des denkmalgeschützten Gebäudes bezahlen sie laut „The Sun“ selbst.

Mehr News:

Wann genau der Umzug stattfinden soll, ist noch offen. Klar ist nur, dass er noch in diesem Jahr vollzogen werden soll. Kate und William verfügen zudem über weitere Residenzen: Dazu zählen das Apartment 1A im Londoner Kensington-Palast und das Landhaus Anmer Hall in Norfolk.