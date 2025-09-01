Kate Middleton erinnert an verstorbene Fotografin – ihre Geste ist rührend

Es war eine Begegnung, die um die Welt ging: Im Oktober 2024 durfte die schwerkranke Liz Hatton aus Harrogate, North Yorkshire, Kate Middleton treffen. Die junge Fotografin, damals erst 16 Jahre alt, litt an Krebs und hatte zu diesem Zeitpunkt nur noch wenige Wochen zu leben. Kurz vor ihrem Tod bekam sie die unglaubliche Erlaubnis, im Kensington Palast zu fotografieren.

Was sie nicht wusste, war, dass Kate und William sie nach dem Fotoshooting noch treffen wollten. Nur einen Monat später, im November, verstarb Liz. Anlässlich ihres Geburtstages erinnern Kate und William nun mit einer rührenden Geste an die junge Frau.

Kate Middleton erinnert an junge Fotografin

Das bewegende Bild ihres Treffens mit der Prinzessin von Wales ging viral, nachdem Kate es auf Instagram teilte: In einem weinroten Anzug umarmte die Prinzessin das Mädchen – zwei Frauen, die durch die Erfahrung einer schweren Krankheit miteinander verbunden waren. Denn auch Kate machte ihre Krebsdiagnose öffentlich, hat nun eine erfolgreiche Chemotherapie hinter sich.

Daher bleibt die Begegnung auch für die Prinzessin von Wales ein prägender Moment. „Eine talentierte junge Fotografin, deren Kreativität und Stärke uns beide inspiriert hat“, schrieben Kate und William damals. Nun, ein Jahr später, erinnern die Royals auf besondere Weise an die verstorbene Liz. Zu ihrem eigentlichen 18. Geburtstag am 31. August veröffentlichten Kate und William eine bewegende Hommage.

Kate Middleton teilt Foto auf Instagram

In ihrer Instagram-Story teilten Kate und William ein Foto, das Liz während der Amtseinführung in Windsor aufgenommen hatte. Es zeigt einen der Yeomen of the Guard und ist inzwischen im Grand Reception Room des Schlosses ausgestellt. Nach Liz Tod hatten Kate und William ihre Anteilnahme öffentlich gemacht.

„Es tut uns so leid, zu hören, dass Liz Hatton traurigerweise verstorben ist. Es war uns eine Ehre, eine solch tapfere und bescheidene junge Frau kennengelernt zu haben. Unsere Gedanken und Gebete sind in dieser unsagbar schweren Zeit bei Liz‘ Eltern Vicky und Aaron sowie ihrem Bruder Matteo“, schrieben die Royals damals.