Kate Middleton: Es ist raus! Jetzt darf es jeder wissen

Langsam, aber sicher kehrt für Kate Middleton wieder der Alltag ein. Nachdem bei der Prinzessin von Wales Anfang des Jahres Krebs diagnostiziert worden war, zog sich die Frau von Thronfolger Prinz William aus der Öffentlichkeit zurück und sagte alle Termine ab.

Nach Monaten des Rätselratens, wie es der Prinzessin geht, taucht sie wieder vermehrt bei öffentlichen Anlässen auf – wie zuletzt beim „Remembrance Day“ in Großbritannien.

Jetzt gibt es Neuigkeiten zu Kate Middleton – die Dreifach-Mutter macht es offiziell.

Kate Middleton: Jeder darf es jetzt wissen

Laut der „Sun“ wird Kate ihre Rückkehr in die Öffentlichkeit auch während der Vorweihnachtszeit fortsetzen und ihr jährliches Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey veranstalten. Das hat der Kensington Palast offiziell bestätigt. Stattfinden wird das Konzert am 6. Dezember, pünktlich zum Nikolaus und wird ganz im Zeichen des Mottos stehen: „Wie sehr wir einander brauchen, besonders in den schwierigsten Zeiten unseres Lebens.“

Ihre schwierigste Zeit hat Kate Middleton nach der Krebsdiagnose und der anschließenden erfolgreichen Behandlung in der Tat hinter sich. Die besinnliche Zeit kann die Prinzessin von Wales also selbst auch hoffentlich wieder mit ihren Liebsten genießen.

Es ist bereits das vierte Mal, dass Kate einen Weihnachtsgottesdienst in der Westminster Abbey veranstaltet. Angefangen hatte alles 2021, als Prinz Williams Ehefrau die mittlerweile festliche Tradition initiierte und die britischen TV-Zuschauer mit einem Klavierspiel zu „For Those Who Can’t Be Here“ überraschte.

Mit welcher Überraschung die Prinzessin diesmal daher kommt, bleibt noch geheim. Fest steht aber schon: Das Konzert, das am 6. Dezember aufgezeichnet wird, wird – wie davor die Jahre auch schon – an Heiligabend im britischen TV ausgestrahlt.

Im vergangenen Jahr war das Weihnachtskonzert einer der letzten Auftritte von Kate Middleton, bevor sie die Krebsdiagnose erhielt. Hoffen wir mal, dass es im Anschluss diesmal nur frohe Botschaften zu verkünden gibt.