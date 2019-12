Kate Middleton verrät: SO konnte Prinz William sie wirklich erobern

Die Gerüchteküche um die Beziehung von Kate Middleton (37) und Prinz William (37) brodelt seit Jahren. Immer wieder wird darüber spekuliert, ob die beiden noch eine glückliche Ehe führen.

Ein gutes Zeichen: Wenn bei der Erinnerung an die ersten Dates romantische Gefühle hochkommen. Und genau die haben Kate Middleton und ihr Prinz William jetzt im britischen TV hervorgeholt. In der Fernsehshow „A Berry Royal Christmas“ verriet Herzogin Kate jetzt, wie der Prinz wirklich ihr Herz erobert hat.

Kate Middleton plaudert über die Anfänge ihrer royalen Beziehung

Kate Middleton lernte Prinz William Ende 2001 während des Studiums an der Uni kennen. Die hübsche Brünette fiel dem damaligen Studenten auf, weil sie immer erst später als ihre Freundinnen zum Frühstück erschien. Schon vor der täglichen Portion Müsli mit Obst ging Kate damals Joggen und verspätete sich deswegen regelmäßig.

Kate Middleton und Prinz William lernten sich an der Uni in der idyllischen Kleinstadt St. Andrews (Schottland) kennen. Foto: imago images / ANE Edition

Irgendwann lud der Prinz sie zu seiner Frühstücksrunde ein. Schnell fanden sie viele Gemeinsamkeiten, freundeten sich an, gingen regelmäßig gemeinsam schwimmen.

Nach wenigen Monaten funkt es zwischen Kate und William

Im März 2002 funkte es schließlich zwischen den beiden. Sie hatten sich zum Abendessen verabredet. „Als wir Studenten waren, hat William immer alles Mögliche gekocht. Ich glaube, er hat damit versucht, mich zu beeindrucken“, verriet Kate.

Hochzeitstag: Kate Middleton und Prinz William 2011. Foto: imago images / localpic

Ein Spezialgericht Williams habe es Kate dann ganz besonders angetan. Und dabei handelt es sich um einen wahren Klassiker – allerdings nicht der britischen, sondern der italienischen Küche.

„Er kochte gern Bolognese“, sagte die Herzogin im Interview begeistert.

Das ist Prinz William:

Er wurde am 21. Juni 1982 als William Arthur Philip Louis in London geboren

Er ist der Sohn von Prinz Charles und Prinzessin Diana

2011 heiratete er Kate Middleton

Seitdem trägt er den Titel des Duke of Cambridge

die beiden haben drei Kinder: George, Charlotte und Louis

William scherzt über Kates Kochkünste

Mittlerweile hat offenbar eher Kate den Kochlöffel in der Hand. „William muss jetzt die meiste Zeit mit meinen Kochkünsten fertig werden“, ergänzte die Herzogin später. „Das ist der Grund, warum ich so dünn bin“, scherzte der Prinz daraufhin.

An den Weihnachtstagen übernimmt allerdings auch William gern das Zepter in der Küche – und nicht nur, um Bolognese zu kochen. Die Kinder hätten sich „Mince Pies“ für die Feiertage gewünscht. „Ich liebe Mince Pies. Und wenn die Kinder das gern essen wollen, dann mache ich das gern für sie“, erzählte der Prinz in der Sendung. (vh)