Kate Middleton: DIESER Tag wird ganz entscheidend

Seit ihrem Auftritt in Wimbledon Mitte Juli ist Kate Middleton abgetaucht. Die 42-Jährige genießt den Sommer mit ihrem Ehemann Prinz William und den drei gemeinsamen Kindern Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis.

Aktuell hat der royale Nachwuchs nämlich noch Ferien. Schon bald geht es aber wieder zurück auf die Schulbank. Das Ferienende ist in Sicht und somit auch ein entscheidendes Datum für Prinzessin Kate.

Kate Middleton: Hier verbrachte sie unter anderem den Sommer

Für gewöhnlich verschwinden die Royals im Sommer für mehrere Wochen von der Bildfläche. Genau wie die meisten anderen Menschen auch, gönnen sie sich ein bisschen Zeit für sich und machen Urlaub. So natürlich auch Kate Middleton und ihre Familie. Die wertvolle Zeit in den Schulferien der Kinder muss genutzt werden.

+++ König Charles III. will Versprechen einlösen – es betrifft Kate Middleton +++

Für die königliche Familie bedeutete das in diesem Jahr: Traumhafte Tage auf der malerischen Insel Tresco gefolgt von einem Aufenthalt auf Schloss Balmoral in Schottland, wo sie bei ausgiebigen Spaziergängen und Barbecue-Abenden neue Kraft tanken, im Beisein von König Charles und anderen Familienmitgliedern.

Entscheidendes Datum für Kate und ihre Familie rückt näher

Doch so schön und erholend das auch sein mag – irgendwann ist der Urlaub schließlich vorbei und die Rückkehr in den Alltag steht an. Für Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis ist es am 6. September so weit. Dann beginnt das neue Schuljahr und die drei müssen wieder jeden Morgen aufstehen und die Schulbank drücken.

Auch für ihre Eltern, Prinz William und Kate Middleton, wird es dann wieder ernst, denn üblicherweise kehren die arbeitenden Mitglieder der Königsfamilie mit Schulbeginn auch wieder zurück zu den royalen Pflichten. Es ist daher zu erwarten, dass Thronfolger William im Laufe des Septembers wieder zahlreiche Termine wahrnehmen wird.

Ob auch die krebskranke Prinzessin Kate den ein oder anderen Auftritt absolvieren wird? Unklar! Im Juni hatte sie angekündigt, sofern es ihre Gesundheit zulasse, wieder ausgewählte Termine wahrnehmen zu wollen. Gut möglich also, dass der 6. September auch für sie entscheidend sein könnte und den Beginn ihrer teilweisen Rückkehr zu den royalen Pflichten einläuten könnte.