Kate Middleton überrascht mit neuem Look – die Herzogin hat jetzt...

Ungewohnter Look von Kate Middleton!

Eigentlich kennt man die Herzogin von Cambridge nur mit perfekt zurecht geföhntem Haar. Selbst in ihrem Home Office in Anmer Hall in Sandringham nahm Kate Middleton stets perfekt gestylt an zahlreichen Videocalls teil.

Kate Middleton mit neuem Look

So auch am Montag, als sie gemeinsam mit ihrer Schwiegermutter Camilla mit Kinder-Hospizen im Vereinigten Königreich sprach. Doch ein Detail war anders.

Zwei Dinge stechen besonders ins Auge beim Termin von Kate Middleton und Camilla: Es ist das erste Mal, dass die beiden Frauen zu zweit einen Termin wahrnehmen - und: die Frisur von Kate Middleton.

Kate Middleton und Camilla bei einem gemeinsamen Termin. Foto: Screenshot Instagram/Kensington Royal

Das ist Kate Middleton:

sie wurde am 9. Januar 1982 in Reading, England als Catherine Elizabeth Middleton geboren

während ihres Studiums im schottischen St. Andrew's lernte sie Prinz William kennen

2007 trennten sich die beiden für einige Monate

2010 folgte die Verlobung

am 29. April 2011 heirateten Kate Middleton und Prinz William in Westminster Abbey in London

die Queen verlieh dem Ehepaar die Titel des Herzogs und der Herzogin von Cambridge

2012 wurde Kate Middleton das erste Mal schwanger

Kate und William haben drei Kinder: George (*2013), Charlotte (*2015) und Louis (*2018)

Kate Middleton und Camilla gemeinsam bei Termin

Denn die 38-Jährige hatte ihr Haar bei dem Termin geglättet - von ihren ikonischen eleganten Wellen fehlte jede Spur. Sogar der Stufenschnitt der Herzogin wurde sichtbar, zudem trug die dreifache Mutter einen Seitenscheitel. Ein lässiger Look, den man von Kate Middleton ansonsten selten sieht.

Normalerweise trägt Kate Middleton ihr Haar perfekt zurecht geföhnt in Wellen. Foto: imago images / i Images

Die beiden Royals dankten den Schirmherren der Einrichtungen und denjenigen, die Spenden sammeln, im Rahmen der „Kinder Hospiz Woche 2020“ in Großbritannien und unterhielten sich mit ihnen über die schwierige Zeit während der Corona-Pandemie. (cs)