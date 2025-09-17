Kate Middleton: Als Trump sie sieht, überkommt es ihn

Donald Trump sorgt wieder einmal für Schlagzeilen. Der Ex-Präsident der USA ist zum zweiten Mal zu einem offiziellen Staatsbesuch in Großbritannien. Schon 2019 traf er Queen Elizabeth II. in London. Jetzt, im September 2025, landet er mit seinem Hubschrauber „Marine One“ auf dem Gelände von Schloss Windsor.

Kaum angekommen, lässt der US-Präsident seinen Charme spielen. Dabei stand Trump am Mittwoch (17.09) an der Seite von Prinzessin Kate, und konnte sich nicht zurückhalten.

Trump schwärmt von Kate Middleton

„Sie sind wunderschön, so wunderschön“, schwärmt er britischen Medienberichten zufolge, als er Kate Middleton die Hand schüttelt. Die 43-jährige Prinzessin von Wales steht in einem kastanienbraunen Kleid mit passendem Hut und Tasche neben Ehemann William. Der trägt klassisch dunkel und schaut etwas ernster. Kate dagegen lächelt charmant.

Der US-Präsident scheint völlig hingerissen. Es ist ein rührender, aber auch typischer Trump-Moment: Komplimente ohne Filter. Kate nimmt es mit britischer Gelassenheit hin. Donald Trump ist mit Ehefrau Melania angereist. Sie folgen der Einladung von König Charles III., der die Trumps in Windsor empfängt. Für Donnerstag stehen weitere Staatsakte auf dem Plan, darunter ein festliches Bankett.

Schon im Dezember hatte Trump über die britischen Royals geschwärmt. Damals sprach er gegenüber „The Post“ über Prinz William. „Ein gutaussehender Mann“, so Trump. Nach einem Treffen in Paris erzählte er begeistert von ihrem Gespräch. „Er sah wirklich sehr gut aus. Manche sehen in natura besser aus. Er sah wirklich gut aus, und das habe ich ihm auch gesagt.“

