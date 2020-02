Rund einen Monat ist es her, dass Meghan Markle und Prinz Harry ihren Austritt aus der königlichen Familie verkündet haben. In den letzten Wochen war das Paar daher DAS Thema in der Royals-Welt.

Doch wie sehr vor allem auch Harrys Bruder William und seine Ehefrau Kate Middleton unter dem Skandal leiden, wissen nur wenige.

Denn auch wenn Kate Middleton und Prinz William auf öffentlichen Bildern stets die Etikette wahren, lächeln und so tun, als sei alles in bester Ordnung, sagt ihre Körpersprache etwas ganz anderes.

Kate Middleton: Das ist der traurige Beweis – die Herzogin und Prinz William...

Das zumindest glaubt eine Körpersprachenexpertin jetzt in den neuesten Bildern des Royals-Paares zu lesen. Für Alison Ward steht laut britischem Express fest: Kate und William sind „gestresst“.

Kate Middletons Augen verraten: Der Megxit ist purer Stress für sie. Foto: imago images / PA Images

Bei ihrem Besuch in Mumbles (Südwales) gäbe es deutliche Anzeichen dafür, lautet die Einschätzung der Expertin. „Der Stress der letzten Zeit zeigt sich in ihren Augen, vor allem bei Kate.“

Kate Middleton und Prinz William haben eine deutliche Körpersprache. Foto: imago images / PA Images

Und dennoch: Der Stress bringt Kate und William offenbar nicht auseinander. „Als sie nebenher gehen, bewegen sie ihre Arme aufeinander zu und zeigen damit Wärme und Verbundenheit“, so die Expertin weiter.

Augenkontakt und Körpersprache sind eindeutig

Auf einem weiteren Schnappschuss schauen sich der zukünftige König und die zukünftige Königin tief in die Augen. Alisan Ward: „Die Art, wie sie sich in die Augen schauen und ihre Körper zueinander bewegen, als sie sprechen und laufen, zeigt Kompatibilität, Freundschaft und gemeinsame Werte.“

William und Kate schauen sich tief in die Augen. Foto: imago images / PA Images

Kurzum: Die Fotos während ihrer Wales-Reise zeigten laut Ward alle dasselbe. Kate Middleton und Prinz William seien auf derselben Seite.

Das ist Kate Middleton:

HRH Catherine, Duchess of Cambridge, GCVO wurde am 9. Januar 1982 in Reading, Berkshire, England geboren

Gebürtig heißt sie Catherine Elizabeth „Kate“ Middleton

Sie ist die Ehefrau des britischen Prinzen William, Duke of Cambridge

Kate und William lernten sich während des Studiums in St. Andrews kennen

Catherine und Prinz William verlobten sich am 20. Oktober 2010 während eines Urlaubs in Kenia

Am 29. April 2011 folgte die Hochzeit

Das Paar hat drei Kinder: Prinz George von Cambridge, Prinzessin Charlotte von Cambridge und Prinz Louis von Cambridge

Kate Middleton: Süßes Geheimnis?

Auch wenn es hart ist: Die Mitglieder der Royals sind nach dem überraschenden Ausstieg füreinander da. Auch für die Queen ist Kate Middleton eine Stütze, die Königin soll es sehr genießen, ihre Schwiegerenkelin bei Terminen an ihrer Seite zu haben. Doch das soll nicht immer so gewesen sein. Hier mehr dazu.