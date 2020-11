Kate Middleton: Fans außer sich – haben sie die Herzogin wirklich HIER gesehen?

Derzeit reden alle über die neue Staffel von „The Crown“. Die Netflix-Serie erzählt die Geschichte der Royals. In der vierten Staffel dreht sich die Handlung um den Zeitraum von 1979 bis 1990. Von Kate Middleton fehlte damals noch jede Spur.

Doch aufmerksamen Fans ist ein wichtiges Detail in der Serie nicht entgangen. Die Zuschauer trauen ihren Augen kaum, als sie die neuen Folgen sehen. Hat sich da etwa wirklich Kate Middleton ins Bild geschlichen?

Kate Middleton: Fans entdecken sie in „The Crown“-Szene

Kaum zu glauben: In einer Szene der neuen „The Crown“-Episoden (Staffel 4, Folge 6) steht doch tatsächlich eine Frau im Hintergrund, die Kate Middleton verdammt ähnlich sieht. In der 34. Minuten der sechsten Folge glauben Fans die Frau von Prinz William erkannt zu haben.

In einer gelben Jacke und einem geblümten Oberteil steht die Frau, die der Herzogin wie aus dem Gesicht geschnitten ist, in einer jubelnden Fangruppe. In dieser Szene läuft niemand Geringeres als Prinzessin Diana (†36), gespielt von Emma Corrin, an ihr vorbei.

-----------------------------

Das ist „The Crown“:

„The Crown“ ist eine britische Fernsehserie der Streaming-Plattform Netflix

Im November 2016 erschien die erste Staffel mit zehn Episoden

Drehbuchautor ist Peter Morgan, der bereits das Drehbuch zum Film „The Queen“ (2006) geschrieben hat

Die Serie handelt vom Leben der britischen Royals: Die Protagonistin ist Queen Elizabeth II.

Jede Staffel behandelt jeweils ein Jahrzehnt in der Geschichte der Königsfamilie

Staffel 4 ist am 15. November bei Netflix erschienen und spielt im Zeitraum von 1979 bis 1990

-----------------------------

Kate Middleton: Gastauftritt bei „The Crown“?

Während einige Fans sich absolut sicher sind, dass Kate Middleton einen Gastauftritt in der Netflix-Produktion hat, zweifeln andere doch sehr daran. Hat sich die Ehefrau von Prinz William tatsächlich unter die Statisten gemischt?

Fraglich. Schließlich sind sie und ihre Familie keine allzu großen Fans der Serie. Immer wieder wird die Darstellung der Königsfamilie in der Netflix-Show kritisiert, da sie die Royals hin und wieder in ein schlechtes Licht rückt.

-----------------------------

-----------------------------

Ob es sich bei der Dame im Hintergrund also wirklich um Kate Middleton handelt, werden wir wohl nie erfahren. Doch es scheint ein kluger Schachzug der Produzenten zu sein, eine Kate-Doppelgängerin in die erste Reihe zu stellen. Den Royals-Fans entgeht schließlich nichts.

Kate Middleton. Foto: imago images

