Very British! Kate Middleton verrät ihr Styling-Geheimnis für die kalte Jahreszeit

Der Herbst ist in vollem Gange – graue Tage, kühle Winde, fallende Blätter. Doch während viele sich in dicke Schichten hüllen, beweist Kate Middleton (43), dass Stil und Komfort wunderbar zusammenpassen. Mit ihrem aktuellen Lieblingslook verleiht sie dem traditionellen britischen Country Chic ein royales Update. Zwischen Tweed, Wolle und erdigen Farbtönen schafft sie es, rustikale Eleganz mit moderner Leichtigkeit zu verbinden.

In dieser Saison zeigt sich Kate Middleton besonders häufig in Country-Outfits, die gleichermaßen klassisch und wandelbar sind. Ob Spaziergang auf dem Land oder offizieller Termin – sie bleibt ihrer Linie treu: schlicht, natürlich und doch raffiniert. Besonders auffällig ist dabei ihr schwerer Rock in Brauntönen, den sie mit verschiedenen Oberteilen immer wieder neu in Szene setzt – mal lässig, mal feminin. Das ist ihr Styling-Geheimnis!

So gelingt der Country Chic à la Kate

Was den Country Chic so besonders macht, ist seine Mischung aus britischer Bodenständigkeit und Eleganz. Kate Middleton kombiniert Naturfarben wie Grün, Beige und Braun mit klassischen Materialien – Tweedjacke, Rollkragenpullover, Cord oder Strick. Ein Look, der Wärme ausstrahlt und gleichzeitig perfekt für den Alltag ist.

+++ Prinz William und Kate melden sich nach Attentat in Manchester zu Wort – „Schrecklicher Vorfall“ +++

Bei einem ihrer letzten Auftritte trug sie den Rock mit kniehohen Stiefeln und einer grauen Strickjacke – dezent, aber stilvoll. Nur wenige Tage später zeigte sie die gleiche Kombination in frischem Licht: Mit einer waldgrünen Bluse und einem gebundenen Halstuch wirkte das Ensemble gleich viel lebendiger. Ihr Geheimnis? Kleine Details, die jedes Outfit verwandeln. Das berichtet auch „Bunte„.

Royales Team mit Stil und Humor

Auch Prinz William (43) lässt sich von Kates Look inspirieren. Immer wieder greift er zu ähnlichen Farbtönen und Materialien – ein stimmiges Duo, das auch optisch Harmonie ausstrahlt. Gemeinsam setzen die beiden ein Zeichen: Mode darf elegant sein, aber sie soll auch nahbar bleiben.

Bei einem Farmbesuch in Nordirland bewiesen die Royals kürzlich, dass sie nicht nur Stil, sondern auch Humor haben. Bevor sie sich über die Cider-Herstellung informierten, traten sie in einer kleinen Back-Challenge gegeneinander an – ein Kuchenduell, das mit viel Lachen und Neckereien endete.

Kate Middletons Country Chic ist dabei mehr als nur ein Modetrend – er steht für ihre Haltung. Zwischen Tradition und Moderne verkörpert sie eine Eleganz, die unaufdringlich, warm und authentisch ist. Ein Stil, der zeigt: Wahre Klasse bleibt, egal wie grau der Herbst auch wird.