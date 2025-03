Kate Middleton: Jetzt kann es jeder wissen

Für Kate Middleton steht ein großer Termin an, an dem Royals-Fans die Prinzessin von Wales öffentlich sehen können. Kate, die im vergangenen Jahr mit einer Krebserkrankung zu kämpfen hatte und seit Anfang dieses Jahres in Remission ist, soll sich einen Termin fett im Kalender vermerkt haben.

Jetzt dürfen es Royals-Fans wissen: Kate Middleton wird bei der St. Patrick’s Day Parade in London dabei sein! Das berichtet der britische „Express“.

Eigentlich dürfte ihr Besuch in der kommenden Woche beim Event zu erwarten gewesen sein, immerhin wurde die Frau von Thronfolger Prinz William im März 2023 der neue Colonel der Irish Guards. Damit löste Kate Middleton ihren Mann William ab, der dieses Amt seit 2011 innehatte. Prinz William durfte sich derweil aber über ein anderes Amt freuen und übernahm die Rolle des Colonel der Welsh Guards. Er trat die Nachfolge seines Vaters König Charles III. an.

Die Veranstaltung, die üblicherweise in der Mons Barracks Kaserne in Aldershot stattfindet, ist bei königlichen Fans stets beliebt und sorgt oft für unvergessliche Momente.

Ob lustige Begegnungen mit Soldatenfamilien, die Begegnung mit dem Regimentsmaskottchen, dem Irischen Wolfshund Seamus oder aber das gemeinsame Anstoßen mit einem Pint Guinness – das Programm ist groß.

2024 konnte Kate Middleton aufgrund ihrer Krebsdiagnose nicht teilnehmen. Für sie sprang im vergangenen Jahr Generalleutnant James Bucknall ein. Umso größer dürfte die Vorfreude der Royals-Fans nun sein, die Prinzessin von Wales nächste Woche auftreten zu sehen.

