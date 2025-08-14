Kate Middleton unterbricht Sommerpause – es ist wichtig

Eigentlich wollte die Prinzessin von Wales gerade nichts als Sonne tanken, durchatmen und die Sommerpause genießen. Doch Kate Middleton (42) macht klar: Manchmal ist eine Botschaft wichtiger als der eigene Urlaub.

Auf Instagram postet sie ein neues Video aus ihrer Reihe „Mother Nature“. Darin geht es um kleine, besondere Momente, um die Liebe zu Menschen, die uns wichtig sind und um den Sommer in all seiner Pracht. „Der Sommer ist eine Jahreszeit der Fülle“, hört man Kate sagen. Ihre Stimme erzählt von Freundschaft, Kreativität und davon, unser „inneres Feuer“ zu entfachen. Kein Royal-Glam, kein Palast-Protokoll, sondern pure Menschlichkeit.

Kate Middleton mit wichtigem Appell

Die Aufnahmen sind ein Liebesbrief an Großbritanniens Natur und seine Menschen. Gedreht wurde an Orten wie Sheffield, Bradford, Nordwales, Anglesey und der Südküste. Ballett-Tänzerinnen der Royal Ballet School tanzen durch das Video. Es ist dieselbe Truppe, die Kate schon zu ihrem Weihnachtsgottesdienst 2024 eingeladen hatte.

William und Kate selbst sind nicht direkt zu sehen. Stattdessen hört man Kates Worte: „Unser Leben blüht auf, wenn wir die Bande der Liebe und Freundschaft schätzen. Öffnen Sie Ihre Herzen, singen, tanzen und spielen Sie.“ Im Netz regnet es dafür viele Likes. Das Projekt startete Kate im Frühjahr.

Besonders berührend: Die Natur spielt für Kate seit ihrer Krebsdiagnose vor über einem Jahr eine große Rolle. Jetzt, in Remission, zeigt sie sich dankbar für jeden Augenblick im Grünen.

Abschließend schreibt sie: „Es war noch nie so wichtig wie heute, den Wert des anderen und den Wert von Mutter Natur zu schätzen. Auf den Sommer. C.“