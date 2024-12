Kate Middleton: Weihnachtsgeschenk für Queen Elizabeth II. (†96) sorgte für staunende Blicke

Was schenkt man einer Königin? Diese Frage stellte sich Kate Middleton, als sie ihr erstes Weihnachtsfest mit der königlichen Familie verbrachte. Doch die Ehefrau von Prinz William ließ sich nicht entmutigen und fand die perfekte Antwort!

Prinzessin Kate (42) und Queen Elizabeth II. (†96) verband eine besondere Beziehung. Während viele die Monarchin aus der Ferne bewunderten, lernte Kate eine andere, überraschend bodenständige Seite der Queen kennen. Trotz ihres prunkvollen Lebens war die Queen alles andere als großspurig, wie Kate in einem seltenen TV-Interview 2016 verriet.

Kate Middleton: Queen belohnte sie mit netter Geste

„Ich glaube, was mich wirklich beeindruckt hat, ist ihre Liebe zu den einfachen Dingen des Lebens“, erzählte Kate über die Queen. „Man würde viel Erhabenheit und viel Aufhebens und so erwarten. Aber was mich wirklich berührt, ist ihre Liebe zu den einfachen Dingen.“ Diese „besondere Eigenschaften“ machten die Monarchin so einzigartig und liebenswert. Ein besonderer Moment, an den sich Kate gerne erinnert, ist ihr erstes Weihnachten mit den Royals.

Was schenkt man einer Königin? Kate entschied sich für Marmelade – ein Geschenk, das sie auch ihrer eigenen Großmutter machen würde. Und es war ein Volltreffer! „Am nächsten Tag fiel mir auf, dass sie auf dem Tisch stand, und ich glaube, eine so einfache Geste hat sehr viel bewirkt“, erinnerte sich Kate. Es unterstrich die besondere Verbindung zwischen den beiden Frauen.

Prinzessin Kate schätzte die Queen nicht nur als Monarchin, sondern auch als Mensch. Ihre Fähigkeit, die kleinen Dinge im Leben zu genießen, hinterließ einen bleibenden Eindruck. Trotz des königlichen Glanzes war die Queen jemand, der die einfachen Freuden des Lebens zu schätzen wusste.