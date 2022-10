Kate Middleton wird in aller Öffentlichkeit bloßgestellt – ihre Reaktion ist eindeutig

Eigentlich gehört Kate Middleton zu einer der beliebtesten Royals. Doch ein Zwischenfall im nordirischen Belfast überrascht nun.

Die Prinzessin von Wales und ihr Mann Prinz William waren für Besuche bei Charity-Organisationen und Gemeindeeinrichtungen in Nordirland, begrüßten dort auch ihre Fans. Und dann passierte es: Kate Middleton wurde übelst angegiftet. Doch ihre Reaktion darauf ist genauso so, wie man es von Kate erwartet hätte.

Kate Milldeton wird öffentlich von Frau angegiftet

In einem Video, das gerade auf Twitter kursiert, sieht man die ganze Situation. Die Frau von Prinz William schüttelt ihren Fans die Hände, lächelt und lässt sich feiern. Zumindest von den meisten angereisten Royals-Anhängern. Von einer Frau allerdings nicht.

Die irische Nationalistin gibt sich zunächst freundlich und schießt obendrein Fotos von Kate. Plötzlich sagt sie ihr aber ins Gesicht: „Schön Sie kennenzulernen, aber es wäre besser, wenn Sie in ihrem eigenen Land wären. Irland gehört den Iren.“ Autsch!

Kate Middleton: Pöbel-Skandal! SO reagiert die Prinzessin von Wales

Und wie reagiert Kate Middleton nun darauf? Gar nicht! Im ersten Moment scheint die 40-Jährige entsetzt über die Aussage. Als sie jedoch realisiert, was da gerade geschehen ist, lächelt sie die Frau einfach kurz an und geht weiter.

Anders hätte man es von ihr, die stets bemüht ist, die royale Etikette zu wahren, auch nicht erwartet.

Hintergrund für die Aussage der Nationalistin ist die Tatsache, dass Nordirland zum Vereinigten Königreich gehört – ganz im Gegensatz zur Republik Irland. In Nordirland wird die Monarchie auch deutlich häufiger abgelehnt. Bereits seit Jahren strebt das Land eine Unabhängigkeit an und schaffte in diesem Jahr sogar ein historisches Ereignis. Denn erstmals gewann die irisch-nationalistische Partei Sinn Fein die Parlamentswahl. Sinn Fein steht für die Loslösung von Großbritannien und die Wiedervereinigung mit der Republik Irland.

