Kate Middleton zeigt sich auf Balkon: Royals-Fans springt sofort ein Detail ins Auge

Queen Elisabeth II. ist seit 1952 Königin von Großbritannien. Doch wer kommt nach ihr in der Thronfolge?

Die Royals rund um Kate Middleton haben sich zum ersten Mal seit Monaten wieder öffentlich zusammen gezeigt!

Eigentlich war es 'nur' ein Familienauftritt. Doch in Zeiten von Corona ist der gemeinsame Auftritt von Kate Middleton, ihrem Mann Prinz William und dem Rest der Royals fast schon eine Sensation.

Kate Middleton steht auf dem Balkon: Ein Detail verblüfft

Kate Middleton, ihr Mann Prinz William, seine Großmutter Queen Elizabeth II. und Co. ehrten am Sonntag die Gefallenen des Ersten und Zweiten Weltkriegs in London.

Publikum gab es am Remembrance Day coronabedingt nicht. Zu sehen bekamen die Royals-Fans aber genug. Besonders Kate Middelton stach heraus.

Bilder zeigen, wie die Herzogin von Cambridge auf einem Balkon am Kenotaph in Whitehall steht – neben ihr mit genügend Abstand Camilla Parker Bowles, die Frau ihres Schwiegervaters Prinz Charles.

Camilla Parker Bowles und Kate Middelton. Foto: imago images / i Images

-----------------

Das ist Kate Middleton:

Catherine Elizabeth Middleton wurde am 9. Januar 1982 in Reading geboren

Durch ihre Heirat mit Prinz William wurde sie zur Herzogin von Cambridge bekannt

Kate Middleton wuchs in bürgerlichen Verhältnissen auf: Ihre Eltern sind Flugbegleiter und betreiben einen Versandhandel für Partyzubehör

Prinz William lernte sie während ihres Studiums im Herbst 2001 kennen

Kate und William heirateten am 29. April 2011

Die beiden haben drei gemeinsame Kinder: Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis

-----------------

Laut dem Fashionmagazin Harper’s Bazaar liegt das besondere Augenmerk der beiden Frauen allerdings auf Kate Middleton. Sie trug am Sonntag neben ihrem schwarzen Designermantel von Alexander McQueen und dem Hut von Philip Treacy nämlich ganz speziellen Schmuck. Besonders deshalb, weil die Diamant-Perlenohrringe eigentlich der Königin gehören.

Kate Middleton zeigte sich beim Remembrance Day. Foto: imago images / i Images

Queen Elizabeth II. trägt normalerweise ebenfalls oft Perlenohrringe, doch diese speziellen, die sich Kate Middelton für das Event geborgt hatte, seien bei der Monarchin schon seit längerem nicht mehr gesehen worden, wie Harper’s Bazaar weiter berichtet. Im Jahr 1977, um genau zu sein. Damals war Queen Elizabeth II. bei einem royalen Auftritt zu Ehren eines Filmjubiläums zu sehen gewesen.

Auch bei Twitter haben Fans bereits bemerkt, dass Kates Schmuck eigentlich dem königlichen Oberhaupt gehört.

Kate wearing HRM diamond &pearl drop earrings and new Philip Treacy hat #KateMiddleton #DuchessofCambridge pic.twitter.com/CJDGlpataf — Kate Effect Affected (@KateMCambridge) November 8, 2020

-----------------

Mehr zu Kate Middleton:

Kate Middleton und Prinz William ändern Instagram-Account – das hat eine wichtige Bedeutung

Kate Middleton: Schauspieler flirtete sie an – SO reagierte Prinz William

Kate Middleton: Riesiges Dilemma – DIESES Problem ist fast unlösbar

-----------------

Kate Middleton: Nicht das erste Mal mit Schmuck der Queen gesehen

Kate Middelton trug den besagten edlen Diamant-Perlenschmuck der Königin allerdings schon öfter, unter anderem am 9. November 2019 beim Royal British Legion Festival in der Royal Albert Hall.

Da fragt man sich, ob die Queen der Herzogin die Ohrringe nicht längst vermacht hat...

+++ Royals: Prinz Harry mit emotionaler Bitte – doch der Palast verwehrt ihm seinen Wunsch +++

Kate Middleton: Schwager Harry und Meghan Markle bekommen Shitstorm

Nicht nur Kate Middleton und die Royals in London haben am Gedenktag einen Kranz niedergelegt. Auch Prinz Harry und Meghan Markle gedachten den gefallenen Soldaten in Los Angeles. Doch die Bilder sorgten für einen Shitstorm. Hier mehr dazu>>> (jhe)