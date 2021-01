Kate Middleton: Plan wird öffentlich – Experten prophezeien „peinliches Wiedersehen“

Kommt es wirklich zum Royals-Wiedersehen? Derzeit kursieren Gerüchte in Großbritannien, dass es zum großen Wiedersehen von Kate Middleton, Prinz William, Meghan Markle und Prinz Harry kommen.

So berichtet der britische „Express“, dass Kate Middleton und Prinz William planen, gemeinsam in die USA zu reisen, um dort Meghan, Harry und den kleinen Archie zu besuchen.

Kate Middleton: Plant sie die Zusammenführung der 'Fab Four'?

Wann der Trip stattfinden soll, ist bislang noch unklar. In allzu naher Zukunft werden Kate und William ihre Pläne aber nicht umsetzen können. So macht die Corona-Pandemie derartige Reisen noch unmöglich.

Wie der „Express“ berichtet, sei die Reise aber für Ende 2021 geplant. Leicht dürfte die Reise vor allem für Prinz William nicht werden, mutmaßen Royals-Insider.

Kate Middleton: Insider sicher – „Williams und Harrys Bruch war sehr real, sehr hässlich und sehr intensiv“

„Williams und Harrys Bruch war sehr real, sehr hässlich und sehr intensiv. Aber sie haben nun beide einen Punkt erreicht, in dem sie übereinstimmen, dass das Leben zu kurz für Animositäten und Kleinlichkeiten ist“, so der Insider.

Sehen wir die 'Fab Four' bald wieder zusammen? Foto: imago images / Starface

Trotzdem, so der Royals-Experte im „Express“ weiter, würde das Comeback der „Fab Four“, wie die britische Presse Kate, William, Harry und Meghan einst genannt hatte, ein „peinliches Wiedersehen“ werden.

„Es wurde auf beiden Seiten viel Unschönes gesagt. Und man kann sagen, dass jeder sich vom anderen betrogen und nicht respektiert gefühlt habe“, so der Insider. Das Treffen in Kalifornien könnte also spannend werden.

Ist Kate wirklich die treibende Kraft bei der Versöhnung der 'Fab Four'. DAS lässt darauf schließen.