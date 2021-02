Queen Elisabeth II. ist seit 1952 Königin von Großbritannien. Doch wer kommt nach ihr in der Thronfolge?

Kate Middleton hatte diese Forderung an Prinz William – er reagierte sofort

Kate Middleton und Prinz William sind ein echtes Traumpaar.

Royals-Beobachter sind sich sicher: Mit Kate Middleton hat der 38-Jährige die richtige Frau an seiner Seite, die einmal Königin werden wird.

Kate Middleton hatte diese Forderung an Prinz William

Doch nun kommt raus: Bevor Kate Middleton in die Familie einheiratete, hatte sie eine Forderung an Prinz William. Er reagierte sofort und sorgte dadurch dafür, dass die Queen höchstpersönlich eine Tradition brach.

Dabei sind der Königin Traditionen äußerst wichtig. Die Monarchin lebt streng nach dem königlichen Protokoll. Verstößt ein Royals-Mitglied gegen die Etikette, ist eines sicher: Queen Elizabeth II. „is not amused“, wie die Briten zu sagen pflegen.

Kate Middleton soll eine Forderung an Prinz William gehabt haben. Foto: picture alliance / Cover Images | John Rainford/Cover Images

Doch für ihren Enkel soll die 94-Jährige eine Ausnahme gemacht haben.

Das ist Kate Middleton:

Catherine Elizabeth Middleton wurde am 9. Januar 1982 in Reading geboren

Durch ihre Heirat mit Prinz William wurde sie zur Herzogin von Cambridge bekannt

Kate Middleton wuchs in bürgerlichen Verhältnissen auf: Ihre Eltern sind Flugbegleiter und betreiben einen Versandhandel für Partyzubehör

Prinz William lernte sie während ihres Studiums im Herbst 2001 an der Elite-Uni St. Andrews kennen

Sie heirateten am 29. April 2011

Die beiden Royals haben drei gemeinsame Kinder: Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis

Queen Elizabeth II. bricht für Kate Middleton Tradition

In der Dokumentation „When the Middletons Met the Monarchy“ (Channel 5) erklären Royals-Experten laut dem englischen „Express“, Prinz William habe die Queen dazu überredet, die Familie von Kate Middleton gebührend bei den Royals willkommen zu heißen. Die heute 39-Jährige habe darauf bestanden, dass die tiefe Bindung zu ihrer Familie weitergepflegt werden müsse.

Royals-Expertin Katie Nicholl erklärt in der Doku: „[Die Middletons, Anm. d. Red.] waren sogar bei der Queen in Schottland zu Gast. Deshalb gehe ich davon aus, dass die Königin den Wunsch von Prinz William, die Middletons einzubeziehen statt auszuschließen, erhört hat.“

Das sei nicht selbstverständlich, erklärt sie weiter. Jahrelang sei es anders gewesen.

Vor allem zu Schwester Pippa pfelgt Kate Middleton ein sehr inniges Verhältnis. Foto: IMAGO / i Images

Kate Middleton: Enges Verhältnis zu ihrer Familie

Auch Biograf Claudio Joseph weiß, wie eng die Familie von Kate Middleton zueinander steht. „Pippa ist Kates beste Freundin“, so der Experte laut „Express“. Sie wuchsen zusammen auf, zwischen ihnen liegen nur anderthalb Jahre.“ (cs)