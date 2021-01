Kate Middleton: Riesige Überraschung – „Sie hat das nicht erwartet“

Ihren 39. Geburtstag feierte Kate Middleton ganz Corona-konform im engsten Kreis ihrer Familie. Lediglich Prinz William sowie die Kinder Prinz George, Prinz Charlotte und Prinz Louis waren bei der Herzogin von Cambridge, um in ihr neues Lebensjahr zu feiern.

Doch nur weil Kate Middleton keine große Geburtstagsparty schmeißen konnte, hieß das nicht, dass die Herzogin nicht ordentlich Geschenke absahnte. So berichten britische Medien, dass sich besonders Prinz William nicht hat lumpen lassen.

Kate Middleton: Zu ihrem Geburtstag ließ William es krachen

Diamanten- und Saphir-Ohrringe habe der künftige König von England seiner Frau geschenkt. Diese würde sie besonders lieben, so eine Royals-Expertin gegenüber der „US Weekly“.

--------------------------------

Das ist Kate Middleton:

Catherine Elizabeth Middleton wurde am 9. Januar 1982 in Reading geboren

Durch ihre Heirat mit Prinz William wurde sie zur Herzogin von Cambridge bekannt

Kate Middleton wuchs in bürgerlichen Verhältnissen auf: Ihre Eltern sind Flugbegleiter und betreiben einen Versandhandel für Partyzubehör

Prinz William lernte sie während ihres Studiums im Herbst 2001 kennen

Kate und William heirateten am 29. April 2011

Die beiden Royals haben drei gemeinsame Kinder: Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis

--------------------------------

Kate Middleton und ihre Familie. Foto: imago images / i Images

Doch über ein Geschenk habe sich Kate Middleton fast noch ein bisschen mehr gefreut. Einfach, weil es so überraschend gekommen sei. Demnach haben auch Meghan Markle und Prinz Harry an Kate gedacht und der Herzogin ein Präsent geschickt. Darunter auch eine Karte, die Kate sehr berührt haben soll, so die Quelle der „Us Weekly“. „Es war ein sehr schönes Geschenk. Sie hat das nicht erwartet“, so der Insider.

Kate Middleton: Annäherung zu Meghan und Harry?

Soll es etwa wieder eine Annäherung der ehemaligen ‚FabFour‘ geben? So sind in den letzten Tagen immer mehr Indizien aufgetaucht, die dafür sprechen, dass es zwischen Kate Middleton, Prinz William, Meghan Markle und Prinz Harry wieder etwas besser läuft.

--------------------------------

--------------------

So wollen Meghan und Harry in diesem Jahr mehrere Termine in England wahrnehmen, zudem heißt es, dass Kate und William zum Ende des Jahres Meghan und Harry in den USA besuchen wollen. Auch, so heißt es, habe es an Weihnachten Telefonate zwischen den ehemals so zerstrittenen Parteien gegeben.

Du fragst dich, was Kate von ihren Kindern bekommen hat? Hier erfährst du es.