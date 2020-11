Kate Middleton glücklich: Diese Bilder darf nun jeder sehen

Die Freude ist ihr wirklich anzusehen. Im knallroten Blazer sitzt Kate Middleton vor der Kamera. Die Herzogin trägt ihre Haare offen, sie hat ein Lächeln im Gesicht.

Es wäre verwunderlich, würde Kate Middleton in diesem Moment nicht lächeln. Ihr Herzensprojekt ist endlich fertig. Ihr ganz eigenes Fotoprojekt. Nun darf die 100 Bilder jeder sehen.

Kate Middleton: Ihr Herzensprojekt ist Wirklichkeit geworden

„Ich möchte zunächst einmal Danke sagen“, beginnt die Frau von Englands künftigem König Prinz William ihre kurze Rede. Der Dank geht an alle die, die ein Bild für ihr Projekt „Hold Still“ eingereicht haben.

Ein Foto-Projekt, das Kate Middleton in der ersten Hochphase der Corona-Pandemie gestartet hat. Für die passionierte Fotografin Kate Middleton ein absolutes Herzensprojekt.

Kate Middleton präsentiert Fotoprojekt zum Lockdown

„Ich wollte einen Weg finden, auf dem jeder seine ganz eigene Geschichte und seine ganz eigenen Erfahrungen im Lockdown teilt“, erklärt Kate den Grund für das Projekt.

„Die Resonanz der Menschen hat uns begeistert“, so die Herzogin. So hätten 31.000 Menschen ein Bild eingereicht. 100 sind es schlussendlich geworden. Sie werden in Kates Foto-Ausstellung gezeigt.

Kate Middleton: „Es war so schwer, die 100 Fotos auszuwählen“

Keine einfache Auswahl. „Es war so schwer, die 100 Fotos auszuwählen. Aber wir hoffen, dass wir eine Zusammenfassung unserer Nation erstellen konnten“, so Kate Middleton weiter.

Die Bilder werden nun in ganz England gezeigt. Auf Häuserwänden, Reklametafeln oder im Netz.

