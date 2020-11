Kate Middleton hatte vor der Hochzeit mit William DIESEN Wunsch – er wurde wahr

Ein Leben bei den Royals: Fast jedes Mädchen träumt von einer so schönen Hochzeit, wie Kate Middleton sie hatte.

Am 29. April 2011 wurde dieser Traum für die damals 29-Jährige dann endlich wahr. Sie heiratete den wohl begehrtesten Mann der Welt, den künftigen König Englands. Prinz William. Noch vor der Eheschließung hatten Prinz William und Kate Middleton ein langes Interview gegeben. Damals hatte das Paar einen Wunsch geäußert. Er sollte schlussendlich in Erfüllung gehen.

Royals: Kate Middleton hatte einen bestimmten Wunsch

Kate Middleton, die Herzogin von Cambridge, gilt für viele Mädchen als Vorbild: Geboren als Tochter zweier Flugbegleiter heiratete sie die Liebe ihres Lebens, einen waschechten Prinzen. Selbst Disney hätte diese Geschichte nicht besser schreiben können. Ihre Hochzeit wurde weltweit live übertragen.

---------------------------------------------------

Das könnte dich auch interessieren:

+++ Royals: Insider packt aus – nutzt Prinzessin Märtha Louise von Norwegen tatsächlich DAS? +++

+++ Royals: Prinz William laut Expertin entsetzt von neuer „The Crown“-Staffel – doch Prinz Harry hält zu Netflix +++

+++ Royals: IHR machte Prinz Charles einen Antrag – doch sie lehnte sofort ab +++

---------------------------------------------------

Royals: Kate Middletons Traum

In einem damaligen Interview sprach die heute 38-Jährige von ihren Wünschen und Träumen. Auslöser für dieses Geständnis war Williams Aussage: „Ich denke, wir werden einen Schritt nach dem anderen machen. Wir werden zuerst heiraten und uns vielleicht dann auf Kinder konzentrieren.“ Über das Thema wollen beide noch mal nachdenken, merkte er an.

Kate Middleton ist sich ihrer Sache aber sicher und ging damals auf's Ganze: „Und ich hoffe, dass wir später mal eine eigene Familie haben.“

---------------------------------------------------

Das ist Kate Middleton, die Herzogin von Cambridge:

Kate Middleton wurde am 9. Januar 1982 als Catherine Elizabeth Middleton in Reading, England geboren

Während ihres Studiums in St. Andrews lernte sie 2001 Prinz William kennen

Das Paar ist seit Ende 2002 liiert und verlobte sich am 20. Oktober 2010

Im April 2011 folgte die royale Traumhochzeit in der Westminster Abbey, bei der Kate Middletons Schwester Pippa sowie Prinz Harry als Trauzeugen anwesend waren

Sie wohnt gemeinsam mit Prinz William und den drei Kindern im Kensington Palace

---------------------------------------------------

Royals: Kate Middlestons Wunsch wurde wahr

Royals: Diesen Traum hatte Kate Middleton vor ihrer Hochzeit mit William. Foto: picture alliance / Victoria Jones

Und tatsächlich wurde der langersehnte Wunsch der Herzogin wahr: Nach der Hochzeit, am 22. Juli 2013 wurde Prinz George geboren, am 2. Mai 2015 kam Prinzessin Charlotte und am 23. April 2018 erblickte Prinz Louis das Licht der Welt. „Es ist sehr emotional. Es ist so eine besondere Zeit und ich denke, jeder Elternteil weiß, wie es sich anfühlt“, so die Herzogin, wie der britische „Express“ berichtet. Nun erfreut sich die ganze Welt am Aufwachsen der Kleinen teilhaben zu können.

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zuletzt sorgte Kate Middleton mit einem ganz aktuellen Auftritt für Aufsehen. Grund war ein Detail, dass an ihrem Kopf entdeckt wurde.