Kate Middleton gibt offen zu – in diesen Momenten plagen sie Schuldgefühle

Kate Middleton ist nicht nur Herzogin von Cambridge, sondern auch Mama von drei zauberhaften Kindern. Doch royale Verpflichtungen und Kinder unter einen Hut zu bekommen, ist manchmal auch für die Herzogin nicht leicht.

Das hat sie jetzt ganz offen in Giovanna Fletchers Podcast „Happy Mum, Happy Baby“ zugegeben. Und in bestimmten Momenten würden Kate Middleton sogar Schuldgefühle plagen.

Kate Middleton: In diesen Momenten plagen sie Schuldgefühle

Dass Kate Middleton keinen Job von 8 bis 16 Uhr hat, ist wohl kein Geheimnis. Die Herzogin hat als Royal so manch eine Verpflichtung, engagiert sich darüber hinaus und leidenschaftlich in sozialen Projekten. Erst kürzlich hat Kate Middleton beispielsweise eine interessante Studie in Auftrag gegeben. Alles dazu liest du hier >>>.

Das ist Kate Middleton:

Catherine Elizabeth Middleton wurde am 9. Januar 1982 in Reading geboren

Durch ihre Heirat mit Prinz William wurde sie zur Herzogin von Cambridge bekannt

Sie wuchs in bürgerlichen Verhältnissen auf: Ihre Eltern sind Flugbegleiter und betreiben einen Versandhandel für Partyzubehör

Prinz William lernte sie während ihres Studiums im Herbst 2001 kennen

Kate und William heirateten am 29. April 2011

Sie haben drei gemeinsame Kinder: Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis

Und dann ist ist die 38-Jährige auch noch dreifache Mama und zieht gemeinsam mit Prinz William George, Louis und Charlotte groß. Natürlich bekommt sie dabei auch Unterstützung von Nannys, die ihr mit Rat und Tat – und Zeit – zur Seite stehen. Doch Mama bleibt eben Mama und da lässt sich so manch ein Gefühl nicht ausblenden.

Eine glückliche Familie: Kate Middleton und Prinz William mit ihren Kindern Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis im Jahr 2018. Foto: dpa

Kate Middleton: „Jede Mutter, die das nicht empfindet, lügt“

So hat die Herzogin in dem Podcast verraten, dass sie doch so manches Mal Schuldgefühle plagen, das berichtet „mirror.uk“. Und zwar dann, wenn sie aufgrund ihrer royalen Verpflichtungen auch mal für mehrere Tage verreist und somit nicht Zuhause bei ihren Kindern ist. Natürlich würden sie auch ihre Kinder so manches Mal fragen, warum sie nicht daheim bei ihnen bleiben kann. Das seien die Momente, die ihr am schwersten fallen.

Aber für Kate Middleton gehören diese Gefühle auch dazu. „Jede Mutter, die das nicht empfindet, lügt“, sagt die 38-Jährige. Es sei völlig normal, sich selbst und die eigenen Entscheidungen in Bezug auf die Kinder zu hinterfragen.

Sie sei jedenfalls froh, nicht immer alleine alle Entscheidungen treffen zu müssen. „Je mehr Menschen um deine Kinder herum sind, die ihnen Sicherheit, Liebe und Fürsorge geben, desto besser.“ Und daran scheint es ihrer Rasselbande ja nun wirklich nicht zu fehlen. (abr)