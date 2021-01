Kate Middleton im Lockdown: DESHALB haben ihre Kinder nun Angst vor ihr

Kate Middleton ist ein echtes Multitalent. Herzogin, kommende Königin, Mutter von drei Kindern und früher sogar einmal Hobby-Model. Doch alles scheint selbst Kate Middleton nicht zu beherrschen.

Das gab die Herzogin von Cambridge nun in einem Zoom-Meeting zu. So würde der Lockdown Kate Middleton und ihren Mann Prinz William vor ungeahnte Herausforderungen stellen.

Kate Middleton: Neue Herausforderungen durch den Corona-Lockdown

Doch von vorne. Kate Middleton hatte sich mit einer Gruppe von Eltern über die Videoplattform verabredet. Man wollte über das Thema Corona-Lockdown und die Konsequenzen daraus sprechen. Konsequenzen, die ihre Kinder nun buchstäblich am eigenen Laib zu spüren bekämen, so Kate Middleton.

„Ich bin zur Friseurin geworden, sehr zum Erschrecken meiner Kinder, als sie sahen, wie ihre Mutter die Haare schneidet“, berichtet Kate. Upps, na, das hätten wir ja gerne gesehen.

Kate Middleton: Ihre Mathe-Fähigkeiten sind begrenzt

Doch Kates Friseur-Fähigkeiten sollten nicht das einzige Problem bleiben. „Wir mussten auch Lehrer werden. Ich fühle mich persönlich in so viele Richtungen gezogen. Ich versuche mein Bestes zu geben, aber am Ende des Tages bin ich einfach erschöpft“, so die Herzogin.

Zudem, so Kate Middleton, würde sie ihre Mathematik-Fähigkeiten auf einer Skala von eins bis zehn eher als eine Minus fünf einordnen. Auch nicht zwingend die besten Voraussetzungen fürs Home-Schooling.

Ob Kate Middleton auch die Haare ihres Gatten Prinz William schneidet? Zumindest scheint sie damit einen Trend gesetzt zu haben. Wer den William-Look nun auch trägt, liest du hier.