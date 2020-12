Kate Middleton zeigt ihr Handy – dabei kommt DAS zum Vorschein

Aufgepasst, wenn man als Prominenter sein Handy in die Kamera hält – die Augen der Welt schauen zu. Das musste jetzt auch Kate Middleton erleben. Die Herzogin von Cambridge hatte zuletzt ein Video auf ihrer Instagramseite „Kensington Royal“ geteilt, in dem sie sich für die zahlreiche Unterstützung bei ihrem Forschungsprojekt „The early years“ bedankte.

Doch dabei kamen auch Dinge zum Vorschein, die sonst wohl nur die engsten Vertrauten von Kate Middleton wussten.

Kate Middleton: Seltener Blick auf Handy verrät DAS

So konnte man am unteren Displayrand die meist genutzten Emojis der Frau von Prinz William sehen. Und einige davon werfen Fragen auf.

-----------------

Das ist Kate Middleton:

Catherine Elizabeth Middleton wurde am 9. Januar 1982 in Reading geboren

Durch ihre Heirat mit Prinz William wurde sie zur Herzogin von Cambridge bekannt

Kate Middleton wuchs in bürgerlichen Verhältnissen auf: Ihre Eltern sind Flugbegleiter und betreiben einen Versandhandel für Partyzubehör

Prinz William lernte sie während ihres Studiums im Herbst 2001 kennen

Kate und William heirateten am 29. April 2011

Die beiden Royals haben drei gemeinsame Kinder: Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis

-----------------

So will das „Hello Magazine“ erkannt haben, dass unter den Favoriten-Emojis unter anderem das von zwei sich an den Händen haltenden Mädchen, eine Ananas, eine in Scheiben geschnittene Gurke, ein Windstoß und ein lilafarbener Außerirdischer zu sehen waren.

Wem hat sie wohl das lila Alien geschickt???

Was und wem die Herzogin diese Bilder geschickt hat, wird wohl ihr Geheimnis bleiben. Aber allein der Gedanke, dass bei Prinz Charles oder Queen Elizabeth II. plötzlich ein lila Alien auf dem Handy einfliegt, ist wohl ein sehr erheiternder.

-------------------

