Kate Middleton offenbart geheimes Hobby: Doch es gibt ein großes Problem

Was machen Royals wie Kate Middleton, wenn ihnen langweilig ist? Eine gute Frage. Sie könnten in den riesigen Gärten rund um ihr Anwesen spazieren gehen, sich die riesigen Gemälde in den Privatgemächern betrachten oder eine Runde jagen.

Doch Kate Middleton scheinen diese exklusiven Hobbys nicht auszureichen. Die Herzogin vertreibt sich ihre freie Zeit noch mit einer ganz anderen Sache. Leider ist sie darin extrem schlecht, wie die Frau von Prinz William offen zugibt.

Kate Middleton: DIESES Hobby hielt die Herzogin lange geheim

So berichtet die britische 'Sun', dass Kate Middleton bei einem Besuch im schottischen Glasgow einer Teenagerin erzählt habe, dass sie das Stricken für sich entdeckt habe.

------------------

Das ist Kate Middleton:

Catherine Elizabeth Middleton wurde am 9. Januar 1982 in Reading geboren

Durch ihre Heirat mit Prinz William wurde sie zur Herzogin von Cambridge bekannt

Kate Middleton wuchs in bürgerlichen Verhältnissen auf: Ihre Eltern sind Flugbegleiter und betreiben einen Versandhandel für Partyzubehör

Prinz William lernte sie während ihres Studiums im Herbst 2001 kennen

Kate und William gaben sich am 29. April 2011 das Ja-Wort

Die beiden Royals haben drei gemeinsame Kinder: Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

----------------------------------------

Wörtlich soll Kate laut 'Sun' gesagt haben: „Ich versuche mich im Stricken. Ich bin aber richtig schlecht. Ich sollte mir Tipps geben lassen.“

Kate Middleton: Vielleicht kann ER ihr wertvolle Tipps geben

Demnach habe sie sich an einem Strampler versucht, der sei aber nach der Hälfte einfach auseinandergegangen. Ach, Kate. Keine Sorge. Auch beim Stricken ist noch keine Meisterin vom Himmel gefallen.

Tom Daley holte nicht nur reichlich Medaillen sondern machte auch durch seine Strickkünste bei Olympia auf sich aufmerksam. Foto: IMAGO / AFLOSPORT

Vielleicht kann sich die Hobby-Strickerin ja Unterstützung bei Tom Daley holen. Der britische Wasserspringer machte bei Olympia schließlich nicht nur durch seine goldene und bronzene Medaille auf sich aufmerksam, sondern vor allem durch seine Strickkünste, die er der ganzen Welt in der olympischen Schwimmhalle präsentierte.

------------------------------------

Mehr zu Kate Middleton und den Royals:

Kate Middleton: Geheimplan enthüllt! Muss Prinz George London verlassen?

Royals: Klare Ansage! HIER weist die Queen Prinz William zurecht

Meghan Markle: Altes Interview aufgetaucht – vor Heirat mit Harry verriet sie DAS

-------------------------------------

Kates Schwägerin Meghan Markle war zuletzt nicht auf der riesigen Geburtstagsfete des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama eingeladen. Der Ex-Präsident hatte einen guten Grund dafür. Welcher das war, erfährst du in unserem Newsletter. Hier geht es zur Anmeldung.