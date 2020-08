Kate Middleton: Sie hat es endlich getan – „Haben darauf gewartet“

Die Stimmen wurden immer lauter. Und kritischer. Zuletzt kam in Großbritannien immer häufiger Kritik an Kate Middleton auf.

Kritik an Kate Middleton? Das passiert nicht häufig, schließlich ist die Frau von Prinz William äußerst beliebt auf der Insel. Doch die Kritik hat einen ernsten Hintergrund.

Kate Middleton hat es endlich getan!

Das ist die britische Thronfolge Das ist die britische Thronfolge

Denn Kate Middleton war in der Vergangenheit nie mit einer Mund-Nasen-Maske gesehen worden. Bei der derzeitigen Corona-Lage ein absolutes No-Go.

Bei einem Charity-Event der gemeinnützigen Organisation „Baby Basics“ war es dann jedoch endlich so weit. „Wir haben darauf gewartet“, kommentiert eine Royals-Expertin die aktuelle Entwicklung laut dem britischen „Express“.

Kate Middleton mit Mund-Nasen-Schutz. Foto: imago images / i Images

+++ Royals: Enthüllt! Prinzessin Diana brach DIESE jahrhundertelange Regel – „Sie war ...“ +++

Doch was hat den Royals-Fans so sehr in Ekstase versetzt? Kate Middleton hat endlich eine Maske getragen – nachdem sie zuvor herbe Kritik einstecken musste, als sie sich bei Terminen im Freien ohne Mund-Nase-Bedeckung gezeigt hat.

Kate Middleton: Das macht ihre Maske so besonders

Kate hat sich für die anstehenden öffentlichen Termine für ein niedliches Exemplar mit Blumenmuster entschieden. Aber natürlich handelt es sich bei der königlichen Maske nicht um gewöhnliches Exemplar.

+++ Kate Middleton: Entscheidung gefallen! Sie und Prinz William werden ... +++

Die Royals-Expertin verrät, dass Kates Maske von der Marke „Amaia“ vertrieben wird, die 30 Prozent des Erlöses an den National Health Service spendet. „Es ist toll, dass Kate sich für diese Maske entschieden hat. Mittlerweile hat sie sie schon bei einigen öffentlichen Auftritten getragen“, verrät die Expertin.

-------------------------------------

Das ist Kate Middleton:

Kate Middleton wurde am 9. Januar 1982 in Reading, England als Catherine Elizabeth Middleton geboren

Prinz William lernte sie während ihres Studiums im schottischen St. Andrew's kennen, 2010 verlobten sich die beiden

Am 29. April 2011 heirateten Kate Middleton und Prinz William in Westminster Abbey in London

Die Queen verlieh dem Ehepaar die Titel des Herzogs und der Herzogin von Cambridge

Kate und William haben drei Kinder: George (*2013), Charlotte (*2015) und Louis (*2018)

---------------------------------------

Mit dem Erlös sollen Masken an die Menschen ausgegeben werden, die sich selbst keine leisten können.

+++ Prinz William packt über Kate Middleton und Kindern aus – „Ziemlich anstrengend“ +++

Auch Prinz William trug vorbildlich einen Mund-Nasen-Schutz. Foto: imago images / i Images

Kritik an Herzogin Kate – aus diesem Grund

Zuvor kochten die Diskussionen um öffentliche Auftritte von Kate hoch, als sie im Juli bei ihre ersten Wohltätigkeitsauftritten seit Beginn der Corona-Pandemie bei Terminen im Freien ohne Maske erschienen war.

-----------------------

Mehr Themen:

Kate Middleton: Es passierte kurz vor der Hochzeit – irres Geheimnis kommt ans Licht

Kate Middleton: Überraschende Enthüllung – sie ist...

Kate Middleton: Ungewohnte Offenbarung – „Bin in Tränen ausgebrochen“

-----------------------

Damals sprach sie mit Familien in einem Kinderhospiz. Zwar hatte das Treffen draußen stattgefunden, doch nicht nur die Royals-Expertin hielt eine Maske damals für angebracht.

-----------

Das ist Prinz William:

geboren am 21. Juni 192 in London

sein vollständiger Name lautet William Arthur Philip Louis

er ist der älteste Sohn von Prinz Charles und Prinzessin Diana

er steht auf Platz zwei der britischen Thronfolge

am 29. April 2011 heiratete er die Bürgerliche Kate Middleton in Westminster Abbey

das Paar bekam zur Hochzeit den Titel des Herzogs und der Herzogin von Cambridge von der Queen geschenkt

William und Kate haben drei Kinder: George (* 2013), Charlotte (* 2015) und Louis (* 2018)

-----------

Auch im Rest des Landes müssen die Menschen aktuell im öffentlichen Raum eine Maske tragen. (vh)