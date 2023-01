Kate Middleton sexuell belästigt: Sie macht gute Miene zum bösen Spiel

Sie ist die künftige Königin von England. Eine Respektsperson, die nicht nur ihren Untertanen mit Anstand und Respekt begegnet, sondern dies im Umkehrschluss auch von ihnen erwartet: Kate Middleton.

Doch genau diesen ließ eine Person, die zu einem Auftritt der Princess of Wales gekommen war, nun sträflich vermissen. Und das sträflich ist in diesem Zusammenhang sogar wörtlich gemeint. Doch was war denn nur rund um Kate Middleton geschehen?

Kate Middleton muss DAS mitanhören

Es passierte beim Besuch des Leeds Market im Stadtzentrum der gleichnamigen englischen Großstadt. Dort war die Frau von Prinz William zu einem öffentlichen Termin erschienen, als plötzlich deutlich hörbar zwei Pfiffe zu vernehmen waren, wie ein Video der „Daily Mail“ zeigt. Richtig gelesen, ein Zuschauer hatte der künftigen Königin von England allen Ernstes nachgepfiffen.

Eine völlig unangebrachte und indiskutable Aktion, die nicht nur respektlos, sondern in England sogar strafbar ist. Das sogenannte „Wolf-Whistling“ kann nämlich in England unter den Straftatbestand der Belästigung fallen und somit eine Haftstrafe von bis zu zwei Jahren nach sich ziehen. Kate jedoch scheint sich in den Jahren bei den britischen Royals ein dickes Fell zugelegt zu haben. Sie ließ sich trotz der Belästigung nichts anmerken und zog ihren Termin, bei dem sie mit verschiedenen Markthändlerinnen und -händlern zusammenkam, weiter tapfer durch.

Verständlich, schließlich ist der Besuch in Leeds für die dreifache Mutter ein ganz besonderer. So hat es sich die englische Stadt in der Grafschaft Yorkshire zur Aufgabe gemacht, die Stadt in Großbritannien zu werden, sie sich am besten um die Belange von Kindern und jungen Menschen kümmert. Und Kate, die setzt sich für die gerade erst gegründete Organisation „Early Childhood“ ein, die sich um Kinder in ihren ersten Jahren kümmern will. Und das ist deutlich wichtiger, als irgendein nerviger Störenfried.