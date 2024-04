Kate Middleton: Stehen ihre Eltern vor dem Bankrott? – „Verzweifelt belastend“

Es sind turbulente Zeiten im königlichen Hause, besonders für Kate Middleton.

Zuerst muss sie sich einer riskanten Bauchoperation unterziehen, dann wird sie von den Medien mit Verschwörungstheorien bombardiert, bis sie schließlich ihre Krebserkrankung offenbart. Inmitten dieser Herausforderungen bieten vor allem Kates Eltern ihr eine wichtige Unterstützung. Doch auch sie kämpfen mit eigenen Schwierigkeiten…

Kate Middleton: Sie haben einen Haufen Schulden

Die Schwiegereltern von Prinz William, Carole und Michael Middleton, befinden sich momentan in einer finanziellen Notlage. Ihr Unternehmen „Party Pieces“ geriet im letzten Jahr in die Insolvenz und hinterließ hohe Schulden in Höhe von 2,6 Millionen Pfund bei den Gläubigern. Gegenüber The Mirror bestätigt nun die Firma „Interpath Advisory“, die mit der Abwicklung der Insolvenz beauftragt ist, dass sich das Verfahren länger hinziehen wird als erwartet. Das könnte daran liegen, dass die Familie nicht über die finanziellen Mittel verfügt, um den gesetzlichen Anforderungen und den Forderungen der Gläubiger gerecht zu werden.

Bisher wurden etwa 60.000 Euro eingenommen, jedoch belaufen sich die Gesamtkosten auf rund 300.000 Euro. Doch befand sich das Unternehmen einst auf Erfolgskurs! Die erzielten Gewinne ermöglichten es den Eltern, ihre Kinder auf das angesehene Marlborough College zu schicken, was den Weg für eine vielversprechende berufliche Zukunft ebnete. Jedoch führten die Auswirkungen von Corona zum Niedergang des Unternehmens. Nun folgt auch noch die Krebsdiagnose ihrer Tochter Kate. Laut Aussagen sei Carol „verzweifelt aufgebracht“.

Die Royal-Expertin Jennie Bond äußerte ihr Mitgefühl. „Wir dürfen auch nicht die Mutter vergessen. Kate mag zwar 42 Jahre alt sein, aber sie ist immer noch Caroles kleines Mädchen, und zu sehen, wie sie durch diese Herausforderungen geht und dem Druck standhält, alles zu erklären, muss für Carole verzweifelt belastend gewesen sein. Sie war zweifellos eine Stütze und eine tröstliche Präsenz für die Kinder, aber auch sie wird Unterstützung brauchen“, so Bond gegenüber The Mirror.