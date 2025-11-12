Kate Middleton in tiefer Trauer – ihre Botschaft geht ans Herz

Kein Pomp, kein großes Aufsehen – stattdessen tiefe Emotionen und ehrliche Worte. Kate Middleton hat beim diesjährigen Remembrance Day in Staffordshire gezeigt, dass wahre Würde in der Stille liegt. Zum ersten Mal nahm sie an der zentralen Gedenkfeier im National Memorial Arboretum teil und berührte das Land mit einer kleinen, aber bedeutsamen Geste.

Am 11. November um Punkt 11 Uhr hielten Millionen Briten inne. Zwei Minuten lang stand das Land still, um der Gefallenen aus Großbritannien und dem Commonwealth zu gedenken. Auch die Royals erwiesen den Toten ihre Ehre – jeder auf seine Weise, doch kaum jemand so bewegend wie Kate Middleton.

Kate erklärt: „Liebe bedeutet, das Morgen zu opfern“

Königin Camilla legte am Bahnhof Paddington in London einen Kranz nieder, Prinz William sandte eine Videobotschaft. Kate Middleton hingegen reiste nach Staffordshire, wo sie am Gedenkgottesdienst der Royal British Legion teilnahm. In tiefschwarzem Mantel, mit passendem Hut und zwei Mohnblumen am Revers, verkörperte sie den Inbegriff stiller Eleganz, berichtet der „Mirror“.

Während der Zeremonie wurde ein eigens verfasstes Gedicht des Hausdichters Arji Manuelpillai vorgetragen – ein Text, der laut Kensington-Palast Themen behandelt, „die der Prinzessin besonders am Herzen liegen.“ Es geht um Menschlichkeit, Mut und Opferbereitschaft. Eine Zeile lautet: „Liebe bedeutet, das Morgen zu opfern, damit ein Fremder heute leben kann.“

Persönliche Worte von Kate Middleton

Nach dem Gottesdienst trat Kate Middleton an das Denkmal der Streitkräfte. In der Hand hielt sie einen Kranz mit einem handgeschriebenen Zettel: „Zum Gedenken an diejenigen, die das höchste Opfer brachten, wir werden Ihrer gedenken. Catherine.“ Danach sprach sie mit Veteranen und betrachtete die neu eingravierten Namen.

Der Remembrance Day erinnert an das Ende des Ersten Weltkriegs am 11. November 1918. In ganz Großbritannien finden an diesem Tag Gedenkfeiern statt. Königin Camilla begleitete Pendler im Zug nach Paddington, wo ein Gottesdienst für Soldatenfamilien stattfand.

Prinz William erinnerte in einer Videobotschaft an die Bedeutung des Innehaltens: „Der Waffenstillstandstag ist ein wichtiger Zeitpunkt für uns, innezuhalten und nachzudenken – er erinnert uns daran, dass Gedenken für alle gilt.“