Kate Middleton: Fauxpas! Die Herzogin bricht eiserne Royal-Regel der Queen – weil sie DAS getan hat

Sie hat es schon wieder getan! Kate Middleton gilt eigentlich als Vorzeigefrau unter den Royals. Die Herzogin von Cambridge wahrte stets die royale Etikette. Bis jetzt.

Und das dürfte Queen Elizabeth II. gar nicht gefallen. Denn es ist bereits das zweite Mal innerhalb einer Woche, dass Kate Middleton sich nicht an die Vorschriften hält, die das britische Königshaus eigentlich vorgibt.

Kate Middleton: Fauxpas! Die Herzogin bricht eiserne Royal-Regel der Queen

Grund dafür ist ihre Outfitwahl. Am Dienstag drehte sie mit Ehemann Prinz William Content für die Pride of Britain Awards in London. Eine Preisverleihung, bei der Menschen geehrt werden, die in herausfordernden Situationen mutig oder außergewöhnlich gehandelt haben. Bei den Vorbereitungen trug Kate Middleton laut Express einen maßgeschneiderten blauen Hosenanzug.

Das ist Kate Middleton:

Catherine Elizabeth Middleton wurde am 9. Januar 1982 in Reading geboren

Seit ihrer Heirat mit Prinz William ist sie als Herzogin von Cambridge bekannt

Kate Middleton wuchs in bürgerlichen Verhältnissen auf: Ihre Eltern sind Flugbegleiter und betreiben einen Versandhandel für Partyzubehör

Sie ist mit ihren zwei jüngeren Geschwistern Philippa Charlotte und James William aufgewachsen

Prinz William lernte sie während ihres Studiums im Herbst 2001 kennen

Die beiden heirateten am 29. April 2011 und haben bisher drei Kinder zur Welt gebracht: Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis

Kate Middleton: Mode-Fauxpas - nicht das erste Mal

Bereits vergangene Woche entschied sich Kate Middleton dazu, für ein Video in Londons Natural History Museum einen Anzug zu tragen. Und zwar in Schwarz.

Kate Middleton hat eine Uni in England besucht. Dabei fällt eine Sache auf. Foto: imago images / i Images

Auch Kates Schwägerin Meghan Markle, die längst von ihren Royals-Pflichten zurückgetreten ist, steht auf Hosenanzüge, wie sie in der Vergangenheit bei royalen Terminen bewies. Und genau da liegt das Problem. Zumindest nach den Styling-Vorlieben der Queen zu urteilen.

Laut dem britischen Express verriet eine Quelle dem People-Magazin, dass Meghan „einige Regeln im royalen Haushalt schwierig zu verstehen fand, wie zum Beispiel die Tatsache, dass die Queen Frauen in Kleidern oder Röcken eher bevorzugt als in Hosenanzügen.“

Und jetzt ist es also auch Kate Middleton, die ähnlich wie Meghan bei ihrer Outfitwahl handelt. Und das tat sie sogar schon im März, wenn man es genau nehmen will. Damals trug sie bei einem Rettungsdienst-Besuch in London einen pinkfarbenen Anzug mit weißem Pullover.

Kate Middleton: Andere Royals-Frauen machen es ihr vor

In der Riege der europäischen Royals-Frauen ist Kate aber nicht allein mit ihrer Vorliebe für Anzüge. Auch Königin Maxima der Niederlande und Königin Letizia von Spanien zeigen sich hin und wieder in der schicken Hosenanzug-Variante in der Öffentlichkeit.

Die Royals Felipe und Letizia von Spanien. Foto: imago images

Was Queen Elizabeth II. möglicherweise zu Kates jüngsten Modeentscheidungen gesagt haben mag, ist bisher nicht bekannt. Doch spätestens dann, wenn Kate Middleton künftig wieder nur noch mit Kleidern auftaucht, kann man es sich wohl denken…