Kate Middleton: Expertin verrät – DAS denkt Queen Elizabeth II. über ihre Schwiegerenkelin

Queen Elisabeth II. ist seit 1952 Königin von Großbritannien. Doch wer kommt nach ihr in der Thronfolge?

Sie ist die Frau des kommenden Königs von England: Kate Middleton. Besonders in der Zeit nach dem Megxit und in den schwierigen Phasen der Coronakrise avancierte Kate Middleton zur absoluten Leitfigur bei den britischen Royals. Zusammen mit ihrem Mann Prinz William sorgte sie dafür, dass das Volk in den schwierigen Monaten nicht den Mut verlor.

Doch was denkt eigentlich Queen Elizabeth II. über die kommende Königsgemahlin? In einem Interview spricht Royals-Expertin Ingrid Seward über das Verhältnis zwischen Kate Middleton und den Windsors.

Kate Middleton: Gehen die Queen und Prinz Philip wegen ihr auf die Knie?

„Ich denke, dass sowohl Queen Elizabeth II. als auch Prinz Philip auf die Knie gehen und zu Gott beten: 'Danke, dass du uns Kate Middleton geschickt hast. Sie ist wirklich ein Juwel.“

-----------------

Das ist Kate Middleton:

Catherine Elizabeth Middleton wurde am 9. Januar 1982 in Reading geboren

Durch ihre Heirat mit Prinz William wurde sie zur Herzogin von Cambridge und ein Teil der Royals

Kate Middleton wuchs in bürgerlichen Verhältnissen auf: Ihre Eltern sind Flugbegleiter und betreiben einen Versandhandel für Partyzubehör

Prinz William lernte sie während ihres Studiums im Herbst 2001 kennen

Kate und William heirateten am 29. April 2011

Die beiden haben drei gemeinsame Kinder: Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis

Kate und Harry Frau Meghan Markle sollen nicht die besten Freundinnen sein

-----------------

Und das habe mehrere Gründe, so Seward zu „Fox News“. „Sie ist wunderbar. Es gibt nie schlechte Bilder von ihr“, so die Expertin.

Kate Middleton: Sie brachte frischen Wind zu den Windsors

Kate Middleton. Das denkt die Queen über sie. Foto: imago images / Paul Marriott

„Es ist wichtig, dass wir in dieser visuellen Welt, in der wir leben, sie als die Schönheit zu sehen, die sie ist. Sie arbeitet hart. Und sie hat frischen Wind in die Familie Windsor gebracht“, erklärt Ingrid Seward.

Sie sei zwar sicher, dass auch Kate Middleton Fehler habe, diese zeige sie aber nicht, so Seward zu „Fox News“.

-----------------

Mehr zu Kate Middleton:

Kate Middleton: Riesiges Dilemma – DIESES Problem ist fast unlösbar

Kate Middleton und Prinz William ändern Instagram-Account – das hat eine wichtige Bedeutung

Kate Middleton: Schauspieler flirtete sie an – SO reagierte Prinz William

-----------------

„Prinz Philip mag sie sehr“, berichtet Seward weiter. „Sie ist eine traditionellere Frau, als Diana es war oder Meghan Markle es ist. Ich denke, das schätzt er sehr an ihr.“

Na, dann darf sich England ja auf eine wunderbare kommende Königsgemahlin und ein tolles Königspaar freuen.

Am Wochenende konnte das Volk Kate Middleton beim „Remembrance Day“ beobachten. Was sie dort an ihr entdeckten, wurde zu einem nationalen Ereignis.