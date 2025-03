Kate Middleton: Sie fehlt! Fans gehen auf die Barrikaden

Seit über 100 Jahren wird weltweit am 8. März der Internationale Frauentag gefeiert – ein Tag, der den Kampf für Frauenrechte und die Gleichstellung der Geschlechter in den Mittelpunkt rückt. Von Müttern und Aktivistinnen bis hin zu Künstlerinnen und Wissenschaftlerinnen – an diesem besonderen Tag werden Frauen für ihre Leistungen und Errungenschaften geehrt.

Auch die britischen Royals ließen es sich nicht nehmen, diesen Anlass zu würdigen und einen Beitrag auf Instagram zu teilen. Doch kaum war der Post online, sorgte er für hitzige Diskussionen!

Kate Middleton: Fans bemerken es sofort

Am 8. März veröffentlichte der offizielle Instagram-Account der königlichen Familie eine Bilderserie, um den Internationalen Frauentag zu zelebrieren. Gezeigt wurden weibliche Mitglieder der Royal Family – allerdings mit einer speziellen Note: Die Aufnahmen stammten alle von Fotografinnen. Doch als eingefleischte Fans genauer hinsahen, fiel ihnen eine gravierende Lücke auf: Kate Middleton fehlte!

Auf den Bildern waren unter anderem Königin Camilla, Prinzessin Anne, die Herzogin von Edinburgh, Königin Victoria, Königin Alexandra und die verstorbene Königin Elisabeth II. zu sehen. Doch zwei ikonische Royals suchte man vergeblich: Prinzessin Diana und Prinzessin Kate.

Für viele Fans war das ein Unding. In den Kommentaren machte sich schnell Unmut breit.

Kate Middleton: Fans gehen auf die Barrikaden

„Bei allem Respekt, aber ich finde, die Prinzessin von Wales hätte definitiv in diese Liste gehört!“, echauffierte sich ein Follower. Ein anderer pflichtete bei: „Es war wirklich ein Fehler, Catherine hier nicht hinzuzufügen.“ Manche sprachen gar von einer bewussten Missachtung der beliebten Prinzessin. Doch nicht alle sahen es so dramatisch.

Einige verteidigten die Entscheidung und verwiesen darauf, dass es in dem Beitrag um die Fotografinnen hinter den Bildern ging, nicht allein um die Royals selbst. Die Bildunterschrift des Posts lautete nämlich: „Heute, am #InternationalWomensDay, zeigen wir die langjährige Unterstützung des Königshauses für Fotografinnen, die bis zum Aufkommen der Fotografie Mitte des 18. Jahrhunderts zurückreicht.“

Bleibt die Frage: War Kates Fehlen ein unglückliches Versehen – oder eine kalkulierte Entscheidung des Königshauses? Schließlich gilt sie als eines der Aushängeschilder der Royal Family. Eine Antwort darauf bleibt wohl hinter den Palastmauern verborgen.