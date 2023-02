Kate Middleton: Ungewohnter Auftritt bricht Royals-Protokoll – „Geschmacklos“

Sie gilt als Vorzeige-Royal und scheint nie etwas falsch zu machen: Kate Middleton erfüllt ihre Rolle an der Seite von Prinz William mit Bravour.

Doch selbst die bedachte Kate Middleton fällt mal aus dem Rahmen, wie neue Fotos der Prinzessin Wales zeigen. Denn die dreifache Mutter pfiff plötzlich auf eine royale Etikette, die besonders der verstorbenen Queen Elizabeth II. wichtig war.

Kate Middleton bricht plötzlich mit Etikette

Der Besuch in einem Pflegeheim in Slough im Süden von England scheint nach außen hin ein ganz normaler, obligatorischer Termin für Kate Middleton zu sein. Doch bei dem Treffen im „Oxford House“ am Dienstag (21. Februar) war etwas anders. Zwar war die Frau von Prinz William wie immer höflich und seriös, während sie mit Angestellten des Heims sprach und sogar Pfannkuchen machte.

Aber gleich zu Anfang sorgte die zukünftige Königin von England für einem seltenen Moment: Kate Middleton zog ihren Mantel, ein beiges Designerstück von Max &Co., aus, als sie die Einrichtung betrat, war nur in ihrem Pullover und Jeans zu sehen – und verstieß damit das royale Protokoll!

Denn was für Normalsterbliche eine Selbstverständlichkeit ist, ist den britischen Royals nicht vergönnt. Auf TikTok erinnert Royals-Expertin Amanda Matta an die Etikette, an die sich Queen Elizabeth II. und sogar Prinzessin Diana stets hielten.

Kate Middleton: Mantel-Aktion laut Tradition „geschmacklos“

So gehört es sich seit jeher für die weiblichen Mitglieder der Königsfamilie, den Mantel bei offiziellen Veranstaltungen anzulassen – selbst in geschlossenen Räumen wie Krankenhäusern. Laut Etiketten-Expertin Daena Borrowman wird „das Entkleiden in der Öffentlichkeit als geschmacklos empfunden“, berichtet „My London“.

Mehr zum Thema:

TikTokerin Matta sieht die Aktion von Kate Middleton dagegen in einem anderen Licht, für sie zeigt das „Entkleiden“ des Mantels vielmehr, wie weit die königliche Familie sich mittlerweile entwickelt hat. Das passt zu der Erwartung einer neuen Ära, die viele Royals-Fans an Kate Middleton und Prinz William haben – möglicherweise werden sie ja sogar erfüllt.