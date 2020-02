Kate Middleton: Ungewöhnliches Bild – dieses Foto zeigt sie beim...

Ohhh Kate Middleton, dieser Gesichtsausdruck ist aber mal so gar nicht königlich.

Wer kennt es nicht: Wer beim Essen fotografiert wird, macht meistens keine besonders gute Figur. Da ist auch die kommende Königin von England, Kate Middleton, keine Ausnahme.

Kate Middleton: Auf ein Eis in Wales

Was war passiert? Am Dienstag besuchten Kate Middleton und ihr Mann Prinz William während ihrer Wales-Reise „Joe's Ice Cream Parlour“ in der Nähe von Swansea. Natürlich nicht, um in aller Ruhe ein leckeres Eis zu schlecken. Das Paar wurde groß empfangen, bekam Blumen und durfte schlussendlich mit einer Gruppe von Kindern ein Eis verköstigen.

Das ist Kate Middleton:

HRH Catherine, Duchess of Cambridge, GCVO wurde am 9. Januar 1982 in Reading, Berkshire, England geboren

Gebürtig heißt sie Catherine Elizabeth „Kate“ Middleton

Sie ist die Ehefrau des britischen Prinzen William, Duke of Cambridge

Kate und William lernten sich während des Studiums in St. Andrews kennen

Catherine und Prinz William verlobten sich am 20. Oktober 2010 während eines Urlaubs in Kenia

Am 29. April 2011 folgte die Hochzeit

Das Paar hat drei Kinder: Prinz George von Cambridge, Prinzessin Charlotte von Cambridge und Prinz Louis von Cambridge

😋🍨 It's cold weather, but ice cream is always good! 🍦 pic.twitter.com/ggEzBeaARr — KIRTY DWH (@kirty_dwh) February 4, 2020

Und wie konnte es bei einem royalen Besuch anders sein? Smartphones und Kameras wurden dutzendweise gezückt. Jeder Schleck der künftigen Königin in Nahaufnahme festgehalten.

Kate Middleton: Unglücklicher Eis-Unfall

Ein Foto scheint dabei besonders unglücklich. Ein Fan von Kate hatte es auf Twitter geteilt. Es zeigt Kate mit verzogenen Mundwinkeln, das Eis ist kurz davor, aus dem Becher auf ihren roten Pullover zu tropfen. Autsch.

Ihren Mann scheint der Fauxpas jedoch nicht wirklich zu stören. William hat lediglich Augen für seine Schoko-Eishörnchen.