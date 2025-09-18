„Ich weine“: Kate Middleton und Prinz William bringen mit Foto Royal-Fans zum Toben

Am Mittwoch (17. September) schaute die ganze Welt nach London. Dort trafen die britischen Royals nämlich auf US-Präsident Donald Trump und seine Partnerin Melania Trump. Es handelt sich dabei um den zweiten Staatsbesuch des Amerikaners, nachdem er 2019 bereits auf Queen Elizabeth II. traf.

Zu diesem besonderen Anlass geben sich die britischen Royals selbstverständlich größte Mühe. Vor allem Kate Middleton und Prinz William verbrachten den Bildern zufolge viel Zeit mit dem amerikanischen Präsidenten und seiner Frau. Mit einem Foto auf Instagram sorgt das royale Paar nun für ganz große Emotionen bei ihren Fans.

Kate Middleton und Prinz William teilen Foto

Auf Instagram veröffentlichen Kate Middleton und Prinz William gerne mal den ein oder anderen Schnappschuss mit ihren rund 17 Millionen Followern. Am Mittwoch gibt es ein Bild, welches bei den Fans besonders gut ankommt.

Es ist ein Ganzkörperbild von Kate und William, welches das Paar vor dem Staatsbankett auf Schloss Windsor zeigt. Beide haben sich ordentlich zurechtgemacht: Während William einen schwarzen Anzug und zahlreiche Orden trägt, kommt seine Liebste in einer eleganten Robe samt Krone daher. Ein Anblick, der zahlreiche Instagram-Nutzer dahinschmelzen lässt.

Royals-Fans sind hin und weg

Über 14.000 Kommentare sammeln sich innerhalb kürzester Zeit unter dem Beitrag. Die Freude bei den Fans ist dabei riesig. „Dieses Kleid ist der Wahnsinn. Ich weine tatsächlich vor glücklichen Tränen darüber, wie schön dieses Paar ist!“, schreibt ein Fan beispielsweise.

Ein anderer kommentiert: „Wow! Es gibt nicht genug Worte, um zu beschreiben, wie wunderschön ihr beide seid. Vielen Dank, dass Sie dieses atemberaubende Porträt mit uns geteilt haben.“ Noch ein anderer schreibt: „Prinzessin Kate: Du bist mehr als wunderschön und elegant. Prinz William sieht auch schick aus, aber was für ein Glückspilz.“