Kate Middleton: „Lasst uns realistisch sein“ – sie und William sind nicht länger...

Seit der Hochzeit mit Prinz William ist eigentlich klar: Kate Middleton wird eines Tages Königin. Keine leichte Aufgabe für die Herzogin von Cambridge. Schließlich hatte ihr Ehemann als Zweiter in der Thronfolge sein ganzes Leben lang Zeit, sich auf die Krone vorzubereiten – sollten seine Großmutter Queen Elizabeth II. und anschließend sein Vater Prinz Charles das höchste royale Amt aufgeben.

Eine Royal-Expertin hat jetzt allerdings Bedenken, die vor allem Kate Middleton gelten. Ihrer Meinung nach sollte die Herzogin sich noch viel intensiver damit befassen, in Zukunft an der Seite von Prinz William zu regieren, um dem Ganzen überhaupt gerecht werden zu können. Denn sie ist sich sicher: Kate wird weitaus länger auf dem Thron stehen als ihr Schwiegervater Charles.

Kate Middleton: Mehr royale Aufgaben seit Corona

Kate Middleton wird irgendwann Königin.

Seitdem das Coronavirus ausgebrochen ist und Queen Elizabeth II. sich in Selbstquarantäne auf Schloss Windsor befindet, haben William und Kate ihre royalen Pflichten erweitert. Doch laut Royal-Historikerin Marlene Koenig sollten sie noch mehr Verantwortung übernehmen, um sich auf den Thron vorzubereiten. Schließlich sei der Fokus noch mehr auf die beiden gerichtet als auf Williams Vater Charles.

Gegenüber dem britischen Express erklärt Koenig:

„Lasst uns realistisch sein. Die Queen ist 94 Jahre alt. Sie ist in guter gesundheitlicher Verfassung, hat gute Gene, gute Ärzte, aber es wird eine Zeit kommen, in der sie nicht mehr unter uns ist. Es ist unvermeidbar und Charles‘ Herrschaft wird weitaus kürzer sein als die seiner Mutter, in Anbetracht dessen, dass seine Mutter den Thron bestieg, als sie 25 war. Sie lebt ein sehr langes und gesundes Leben, aber die Last liegt tatsächlich auf den Cambridges.“

Kate Middleton benötigt mehr Vorbereitung als Königin

Allerdings sei es nicht so einfach, schließlich verteile die Queen nicht einfach irgendwelche Aufgaben. „So funktioniert das nicht“, erklärt Koenig. „Aber sie müssen sich dessen bewusst sein und ich bin mir sicher, dass sie sich das auch sind. Und das Virus Covid hat ihnen noch mehr die Möglichkeit gegeben, viel prominenter zu sein.“

Für Queen Elizabeth II. selbst dürfte die Thronbesteigung von William und seiner Frau Kate Middleton ganz gelegen kommen. Immerhin kursieren Gerüchte, dass sie und ihr Mann Prinz Philip gar nicht so verpicht darauf sein sollen, ihren Sohn Charles in ihre Fußstapfen treten zu lassen.

