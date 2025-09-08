Kate Middleton: Ein besonderer Grund zur Feier! „Gut gemacht“

Wenn Sportturniere anstehen, sind Kate Middleton und Prinz William immer mit Herz und Seele dabei. Doch statt spektakulärer Fußballbegegnungen lag der Fokus diesmal auf dem rasanten Spielfeld des Rugby. Und das gleich doppelt!

Am Wochenende waren die Royals sportlich getrennt unterwegs: Prinz William unterstützte das walisische Frauen-Rugbyteam in Exeter und Kate Middleton reiste nach Brighton.

Kate Middleton im Rugby-Fieber

Dort wurde sie beim Spiel England gegen Australien im Rahmen der Frauen-Rugby-WM erwartet. Dabei war die 43-Jährige nicht nur Zuschauerin, sondern auch auf offizieller Mission – als Schirmherrin der Rugby Football Union (RFU).

Schnell wurde deutlich: Die Princess of Wales ging voll darin auf, präsentierte sich im Stadion wie gewohnt strahlend und voller Energie. Sie sprach mit Gästen und jubelte begeistert mit den englischen Rugby-Spielerinnen mit.

Sie geht offen auf die Rugby-Spielerinnen zu

Die Damen siegten bravourös mit 47:7. Ein Ergebnis, das sich sehen lassen kann. Nach dem Spiel ließ es sich Kate Middleton nicht nehmen, das Nationalteam in der Kabine zu besuchen. Sie beglückwünschte die Spielerinnen herzlich, klatschte mit ihnen und zeigte sich nahbar.

Auf Instagram teilte die 43-Jährige mehrere Fotoaufnahmen der besonderen Momente und schrieb: „Sehr gut gemacht, Red Rose Rugby! Ein großartiges Ergebnis gegen Australia und jetzt ab ins Viertelfinale.“

Schlussendlich zeigt sich: Es war für Kate Middleton mehr als nur ein Pflichttermin. Die Leidenschaft für den Mannschaftssport und die Freude über die starke Leistung der Rugby-Damen waren ihr sichtlich anzumerken. Und auch für die Rugby-Damen dürfte der Besuch in der Kabine nach dem Spiel ein echtes Highlight gewesen sein.