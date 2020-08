Kate Middleton: Urlauber entdeckt Herzogin und ihren Ehemann Prinz William ausgerechnet HIER

Kate Middleton und Prinz William wollen endlich das Drama und die Skandale der vergangenen Monate hinter sich lassen. Um die britische Königsfamilie wird es einfach nie ruhig. Verständlich also, dass sich das Ehepaar nun eine Auszeit gönnen will.

All zu weit weg soll es für Kate Middleton und ihr Mann Prinz William in diesem Jahr aber nicht gehen. Deshalb verbringt das Paar seine Ferien in diesem Jahr auch schlichtweg im eigenen Land. Zu riskant wäre für sie eine Reise in die Ferne unter Corona-Bedingungen.

Kate Middleton und Prinz William machen Urlaub in England

Eine Entscheidung, die wohl auch viele Briten außerhalb des Königshauses in diesem Jahr getroffen haben. Denn an den britischen Stränden quetschen sich die Urlauber zum Teil wie Ölsardinen. Doch ins Touristen-Getümmel stürzen sich Kate Middleton und Prinz William natürlich nicht. Hier wird die Urlaubswahl etwas exquisiter.

Wie der britische „Mirror“ berichtet, wurden Kate Middleton und Prinz William auf den Scilly-Inseln gesehen. Sie liegen etwa 45 Kilometer vom britischen Festland entfernt im Atlantik.

Der kleine Prinz William (mit roten Pullover) bei einer Fahrradtour auf den Scilly-Inseln im Jahr 1989 zusammen mit seinen Eltern Lady Diana und Prinz Charles. Der süße Fratz neben ihm ist sein Bruder Prinz Harry. Foto: PA Wire / dpa

Wegen des Golfstroms herrscht auf den Scilly-Inseln ein beinahe subtropisches Klima. Prinz William verbrachte die Ferien schon als kleiner Junge auf der Inselgruppe.

Kate Middleton:

Kate Middleton wurde am 9. Januar 1982 in Reading, England als Catherine Elizabeth Middleton geboren

Während ihres Studiums im schottischen St. Andrew's lernte sie Prinz William kennen

2007 trennten sich die beiden für einige Monate

2010 folgte die Verlobung

Am 29. April 2011 heirateten Kate Middleton und Prinz William in Westminster Abbey in London

Die Queen verlieh dem Ehepaar die Titel des Herzogs und der Herzogin von Cambridge

Kate und William haben drei Kinder: George (*2013), Charlotte (*2015) und Louis (*2018)

Neben Prinz William und Kate Middleton stehen besonders Meghan Markle und Prinz Harry im Fokus der Öffentlichkeit

Kate Middleton und Prinz William genießen das Wetter

„William und Kate fuhren Fahrrad und lachten. Sie genossen das Wetter und sahen glücklich aus“, sagte ein Urlauber dem „Mirror“. Er habe zweimal hingucken müssen, die Royals hätten daraufhin freundlich gegrüßt.

Das Traumpaar Englands: Herzogin Kate und Prinz William sind seit 2011 verheiratet. Foto: Imago Images

Kurzurlaub vor dem Schulstart

Wie ein Insider dem „Mirror“ sagte, wollten Kate und William einen Kurzurlaub machen, bevor ihre Kinder wieder zur Schule müssen. Außerdem sei es ihnen wichtig gewesen, die Reisebranche unterstützen.

Ein Insider verriet zudem, dass insbesondere der Lockdown die Herzogin schwer getroffen habe und sie umso urlaubsreifer gemacht habe.

Das ist Prinz William:

geboren am 21. Juni 1982 in London

sein vollständiger Name lautet William Arthur Philip Louis

er ist der älteste Sohn von Prinz Charles und Prinzessin Diana

er steht auf Platz zwei der britischen Thronfolge

am 29. April 2011 heiratete er die Bürgerliche Kate Middleton in Westminster Abbey

das Paar bekam zur Hochzeit den Titel des Herzogs und der Herzogin von Cambridge von der Queen geschenkt

William und Kate haben drei Kinder: George (* 2013), Charlotte (* 2015) und Louis (* 2018)

Kate Middleton und Prinz William: Krach beim Royals-Paar

Auch wenn es die gelösten Urlaubsbilder kaum vermuten lassen: Zwischen Kate Middleton und Prinz William war nicht immer alles eitel Sonnenschein.

Prinz William und Herzogin Kate. Foto: Imago Images

Wie in jeder Beziehung geraten die beiden auch mal in Konflikt miteinander. Was genau der Grund dafür war, erfährst du hier.

Die Queen überraschte jüngst ohnehin mit einer überraschenden Entscheidung. Seit Beginn der Corona-Krise hatte sie sich eigentlich gut abgeschirmt in ihr Schloss zurückgezogen. Monatelang war vom britischen Oberhaupt nichts zu sehen, sie lebte völlig zurückgezogen. Nun hat die Queen alleridngs ihr Domizil verlassen. Offenbar, um in den Sommerurlaub zu fahren.

